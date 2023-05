Jean Merlaut, une vie de défis et d'engagements

Propriétaire de nombreux châteaux dans le Bordelais, négociant, pionnier de la vente à distance en France, le très discret Jean Merlaut a accepté de raconter son histoire du Château Dudon à l'acquisition des Abatilles d'Arcachon. Un parcours marqué par l'intuition, le doute et l'attention aux autres

Originaire de Captieux en Sud-Gironde, baigné dans l’univers du vin depuis son enfance de par les activités de son père Jacques Merlaut, Jean Merlaut a embrassé une carrière londonienne de courtier en assurances avant de retourner sur ses terres bordelaises dans les années 70. Jean Merlaut rachète en 1973 la propriété familiale Château Dudon à Baurech, avec seulement 5 hectares de vignes. Très rapidement il étend la surface à 30 hectares, et commence à vendre le vin de la propriété en faisant du porte à porte, par correspondance puis par minitel et internet. Son expertise l’amène à gérer plusieurs autres domaines : Château Rayne Vigneau, Château Grand Puy Ducasse et Château Blaignan de 1980 à 1993 et des châteaux auxquels il donne ou redonne le prestige qu’ils méritent, Château Chasse-Spleen, Château Haut-Bages libéral et Château Ferrière en 1993, Château Gruaud Larose en 1997, Château Malagar en 2004, Château Sainte Catherine en 2013. Cette même année très préoccupé par la question de la ressource en eau, il rachète la source des Abatilles d'Arcachon.

Dans Vinocité, Jean Merlaut se raconte avec simplicité en insistant plus sur ses doutes que sur ses réussites. Homme passionné par de multiples sujets et par l'engagement, il évoque aussi dans ce rendez-vous ses actions sociales et humanitaires. Enfin il dévoile aussi sa manière de travailler sur la durée avec ses collaborateurs et ses valeurs humaines.

Château Dudon - Baurech, la propriété historique de Jean Merlaut - Jean Merlaut

Éric Galan - Jean Merlaut - Manuel Trovalet - Anna Diyazheva - Jean Merlaut SAS

Les rendez-vous de La Cité Du Vin

Loïc Nibaudeau Chargé de production culturelle

Grand entretien avec François-Xavier Demaison , un acteur di(x)vin(s) ! Le 23/05/2023

Afterwork vins du Pérou le 25/05/2023