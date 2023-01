La nouvelle "Expo permanente" de la Cité Du Vin de Bordeaux, immersive et spectaculaire

À partir du 4 février 2023, vous pourrez découvrir la nouvelle "Expo permanente" de La Cité du Vin. Un parcours renouvelé et repensé. Une exposition plus spectaculaire et immersive où le visiteur pourra comprendre les civilisations du vin en s'amusant. On vous ouvre les portes en avant-première

Après plus d'un an de réflexion, d'études et de travaux, la nouvelle "Expo permanente" de La Cité Du Vin de Bordeaux ouvre enfin ses portes. Une exposition qui remplace désormais le parcours permanent et les expositions temporaires. Les équipes de la Cité du Vin associées à la scénographe Clémence Farell ont imaginé un parcours plus évident, plus ludique, plus spectaculaire pour rendre l’expérience de la visite encore plus inoubliable. Nous avons testé pour vous en avant-première ce nouveau parcours et c'est une réussite en terme d’immersion, d’interactivité, de partage et de pédagogie. Un parcours fluide qui rend intelligible instantanément le monde parfois complexe du vin pour un public d'amateurs et de néophytes de 5 à 125 ans.

Pour la première fois depuis l’ouverture de la Cité du Vin à Bordeaux en 2016, l’Exposition permanente a été grandement repensée et modifiée afin d’intégrer des nouveautés en termes de scénographie, d’équipements numériques et de productions multimédia. Au cœur de l’expérience de la Cité du Vin, l’Exposition permanente fait vivre grâce à des technologies numériques et interactives, la grande aventure du vin à travers les époques et les continents. Histoire, paysages, culture de la vigne, œnologie, art de vivre … le vin se découvre sous ses multiples facettes sur 18 espaces thématiques différents.

Des technologies numériques et interactives

L’Exposition permanente fait vivre sur 3 000 m² la grande aventure du vin, qui a inspiré les Hommes et façonné leur vie et leurs territoires depuis des millénaires. Histoire, géographie, arts, culture de la vigne, œnologie, art de vivre… le vin se découvre sous ses multiples facettes sur 18 espaces thématiques différents, à parcourir librement (au 2ème étage du bâtiment). Le visiteur, tour à tour actif ou spectateur, assis ou debout, multiplie les expériences individuelles et collectives, pédagogiques, ludiques, immersives, multisensorielles… toutes plus surprenantes les unes que les autres à l'aide de l’indispensable « compagnon de visite », dispositif qui permet le déclenchement des animations et l’écoute des commentaires dans une des huit langues proposées (français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, chinois et nouveauté 2023, le portugais).

18 espaces thématiques à parcourir

· Survol des vignobles : Un voyage époustouflant à la découverte de l'incroyable diversité des paysages viticoles à travers le monde et de leur beauté, grâce à une projection sur 3 écrans géants et qui se prolonge au sol.

· Planète vins : Un grand planisphère pour comprendre la répartition des vignobles à travers la planète, un abécédaire des pays producteurs avec les chiffres clés de leur activité viticole et deux globes pour présenter la grande diversité des cépages du monde et comment le climat constitue un facteur essentiel pour la culture de la vigne.

· Terroirs du monde : 10 vignerons de 10 régions du monde présentent les spécificités de leur terroir et leurs impacts sur les vins.

· La vigne : Un cep spectaculaire et animé montre les interactions entre le sol, la plante et les grappes.

4 écrans dédiés au travail de la vigne complètent le dispositif tandis que sur le mur opposé, les différents cépages du monde s’affichent dans toute leur diversité !

· L’élaboration du vin : Tous les secrets de fabrication du vin expliqués grâce à un mur interactif où l’on suit le chemin du raisin au vin, de la réception des vendanges à la cave. Une projection au sol d’une cuve avec des grappes permet également, de manière virtuelle et interactive, de fouler le raisin comme à l’ancienne.

· Six familles de vin : 6 bouteilles géantes, chacune dédiée à une grande famille de vin, explorent trois thématiques : élaboration, dégustation et service, associés à chaque type de vin.

· L’année vigneronne : De la vigne à la bouteille, une année retracée en images pour suivre la création d’un millésime, aussi bien dans la vigne que dans le chai. Un film musical avec une mise en scène au plafond et des projections à 360° que l’on regarde confortablement installé !

· La galerie des civilisations : Des tombeaux égyptiens aux soupers du XVIIIe siècle en passant par les banquets grecs jusqu’à nos jours, un dédale pour remonter le temps à la rencontre des plus grandes civilisations du vin.

· L’allée des tendances : Plongée dans le XXIe siècle pour suivre les dernières innovations et tendances récentes du monde du vin, miroir des évolutions de nos sociétés.

· Le buffet des 5 sens : Une découverte des clés de la dégustation grâce à un parcours ludique et olfactif autour des arômes et des couleurs du vin.

· Ça tourne ! : Quand des films cultes nous rappellent que le vin est au cœur de nos échanges sociaux et de nos moments de convivialité.

· Ça peut servir ! : Préparation, service et dégustation suivent des étapes, mettent en jeu des outils et des gestes particuliers. Sur un ton humoristique et décalé et grâce à un dispositif multi-écrans, un film donne aux spectateurs les clés d’un service réussi !

· Modulor : Ce tire-bouchon géant, œuvre de Lilian Bourgeat, interpelle et amuse les visiteurs pendant leur visite. Le lieu idéal pour immortaliser sa découverte de l’Exposition permanente.

· A table ! : Un show immersif autour de la cuisine, du repas et du service du vin amène le visiteur dans des mondes merveilleux ! Assis autour d’une table de banquet, les convives assistent à un spectacle onirique et magique, faits de mappings et de projections.

· Le vin et moi : Des bornes interactives, des interviews d’experts, des jeux et des quiz pour comprendre de façon ludique sa relation avec le vin.

· Au fil des fleuves : 5 tableaux animés présentent les grandes routes fluviales et maritimes empruntées depuis des siècles pour transporter le vin.

· Le vin à la conquête du monde : Embarquement sur un bateau de 50 places, au cœur d’un espace sensoriel avec odeurs, sons, images et animations pour découvrir le transport du vin à travers les époques : des navires antiques aux porte-conteneurs…jusqu’au cargo spatial !

· Le vignoble de Bordeaux : Une carte en relief s’anime avec facétie pour faire découvrir les différentes régions, appellations et spécificités du vignoble bordelais.

· La grande saga de Bordeaux : Un film spectaculaire dévoile comment d'un grand port de commerce est née une terre de vins mythiques.

Organisez votre visite

La Cité du Vin est ouverte tous les jours dès 10h. Informations pratiques & tarifs : laciteduvin.com/fr/organisez-votre-visite/informations-pratiques

