La prometteuse cuvée 2023 de l’incubateur Bernard Magrez

Avec la promotion 2023, Bernard Magrez confirme la pertinence de son incubateur Star-up-Win. Un modèle unique en France et dans le monde qui favorise l’émergence de jeunes entreprises innovantes du secteur du vin. Depuis 2021 plus de 60 startups à fort potentiel bénéficient d’accompagnements adaptés

Pour mémoire, c'est le Château Le Sartre, au cœur de l’appellation de Pessac-Léognan qui accueille depuis le 4 janvier 2021 les start-ups sélectionnées par l'incubateur Start-Up-Win en partenariat avec Unitec. Déjà la troisième promotion avec un taux d’échec très faible. L'incubateur "Bernard Magrez Start-Up Win" propose aux

porteurs de projets innovants de les accompagner :

1- En les aidant à créer une start-up à partir d'une idée innovante.

2- En les accompagnant pour développer leur start- up existante puis en les formant au métier de chef

d'entreprise.

3- En les conseillant pour leur développement commercial et leurs levées de fonds.

Nos invités

Sébastien Labat Chargé de mission auprès de Bernard Magrez , pilote du projet Start-up Win

Florence Maffrand Cité du Vin

Les contenus en ligne de La Cité du Vin

Romain Bertrand Gironde Tourisme , Pulpe et Bordeaux Wine Trip

Des idées pour se faire du bien dans le vignoble

Alice Shaw Vinea Énergie

Vinea Énergie propose aux viticulteurs de la Région Nouvelle-Aquitaine des services de collecte, d’évacuation et de recyclage de leurs déchets viticoles (souches de vigne, piquets et marquants bois). Les viticulteurs ont ainsi accès à une alternative écoresponsable au brûlage à l’air libre, leur permettant de réduire leurs émissions de CO2 et de particules fines liées à cette pratique en faisant appel à nos services innovants. Les coproduits viticoles, une fois collectés, sont revalorisés en bois-énergie et paillage organique sur nos plateformes de transformation, situées au cœur des vignobles du territoire.

Eliot Dupré TouRoule

TouRoule est un système de sécurité unique et polyvalent, pour protéger tous les travailleurs agricoles d’une exploitation contre les principales sources d'accidents. A la croisée entre une balise de détresse et un système d'arrêt d’urgence sans fil, Touroule possède un fonctionnement manuel et automatique. Le système reprend le smartphone du travailleur comme unique interface utilisateur. Le smartphone communique avec des récepteurs, installables très facilement en seconde monte sur les machines et véhicules déjà existants, pour en contrôler l'arrêt d’urgence et recueillir des données d'utilisation ​

