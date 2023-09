Le château Carbonnieux, un défi au temps et une nouvelle jeunesse

Les premiers coups de sécateurs dans les vignes du Château Carbonnieux en Pessac-Léognan annoncent les joies et les promesses des vendanges. L’occasion de vous raconter une histoire viticole de 8 siècles et de comprendre comment la famille Perrin ouvre aussi un nouveau chapitre

Sur la très belle route des châteaux de l’appellation Pessac-Léognan, le château Carbonnieux occupe une place particulière en raison de sa très longue histoire et de ses multiples personnalités. Très connu pour son blanc singulier qui laisse un souvenir impérissable, il l’est aussi pour ses rouges. C’est pour les amateurs, la possibilité de déguster les vins d’une propriété prestigieuse à des prix raisonnables. Dans Vinocité, on vous raconte l’histoire pleine de rebondissements, d’anecdotes et de passion du Château Carbonnieux aux mains de la famille Perrin depuis 4 générations.

Marc Perrin Directeur commercial des vins du Château Carbonnieux

Florence Maffrand pour le bilan de l'été à La Cité du Vin

Romain Bertrand de Gironde Tourisme pour un avant-goût de la Coupe du Monde de Rugby 2023 dans le vignoble girondin

Le Château Carbonnieux est l’un des plus anciens et plus vastes domaines viticoles de la région de Bordeaux. Son histoire s’étend sur presque huit siècles et son vignoble sur une centaine d’hectares. Ce vignoble, familial depuis quatre générations, encercle le château au sommet d’une superbe croupe de graves. Grand Cru Classé en Pessac-Léognan, Château Carbonnieux est à la fois classé en blanc et en rouge.

Ainsi commence l’histoire

Les Origines (1234 – 1519)

Le nom de Carbonnieux viendrait d’une famille « Carbonius » ou Carbonnieu, ayant défriché et mis en culture des terres situées à Léognan au début du XIIIème siècle. Les archives de Bordeaux mentionnent le nom d’un certain Ramon Carbonnieu, propriétaire de vignes à Léognan en 1234. Cette origine médiévale du domaine se confirme par un acte d’échange, en date du 2 avril 1292, passé entre deux moines de la puissante abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux. Lire la suite

Eric, Christine et Philibert Perrin : 3eme Génération Marc et Andréa : 4eme génération - @latelierdestyle

La famille Perrin

Après avoir essuyé deux guerres, la viticulture bordelaise est au creux de la vague. L’hiver 1956 est marqué par un terrible gel et cette même année, dès son acquisition, Marc Perrin s’attèle à la restauration du château et de son vignoble. Avec l'aide de son fils, il se lance dans une grande campagne de replantation qui porte dans un premier temps le domaine viticole à 45 hectares en 1970, puis à 70 hectares en 1980 pour près de 95 aujourd’hui. Au décès de son père, Antony prend les rennes, il construit un nouveau cuvier en 1990 et modernise les chais pour les adapter aux nouvelles méthodes de vinification. Il poursuit la restauration du château et du vignoble, il n’hésite pas non plus à s’investir dans la renommée de Carbonnieux et des vins de Bordeaux à travers le monde. Il fut président de l’Union des Grands Crus de Bordeaux, président des crus classés de Graves mais aussi un des promoteurs de l’Appellation Pessac-Léognan qui vit le jour en 1987. Au fil des années, il a transmis cet héritage familial et son savoir-faire à ses enfants, Eric, Christine et Philibert Perrin. Ce sont eux qui aujourd’hui ont repris le flambeau en dirigeant ce domaine une fois de plus à son apogée. Sur les traces de son père, Eric, a pris la charge de président des crus classés de Graves entre 2012 et 2015 et Philibert celle de président de l'Appellation Pessac-Léognan depuis 2017.

2019, La famille s'agrandit, les fils ainés d'Eric rejoignent les équipes de travail. Marc pour une partie commerciale et Andréa en tant qu'oenologue-maître de chai.

Un nouveau "dress code" pour les étiquettes

La gamme des vins du Château Carbonnieux - @latelierdestyle

Château Carbonnieux redessine et harmonise pour la première fois l'étiquette de ses deux grands vins blanc et rouge et dévoile les nouveaux visuels de l'ensemble de sa gamme. Icône et emblème de l’étiquette du grand cru classé en blanc du Château Carbonnieux, la coquille Saint-Jacques ornera à compter du millésime 2021 l’étiquette du Château Carbonnieux rouge et s'apposera telle une empreinte en filigrane sur les autres étiquettes de la gamme. En 1740, Dom Galéas moine cellérier du domaine, bouleverse le monde du vin et conçoit les premières mises en bouteille des vins de Carbonnieux. Visionnaire, il étiquette les vins sous le nom « d’Eau minérale de Carbonnieux» pour les introduire dans le palais du Sultan de Constantinople. "Cette coquille dorée est devenue au fil du temps le code identitaire marquant du grand vin blanc de la propriété. Il était naturel de pouvoir la retrouver sur l’étiquette du grand vin rouge." expliquent Eric, Philibert et Christine, 3ème génération à se succéder à la tête du Château Carbonnieux. "Cette refonte de l’identité visuelle des étiquettes incluant aussi celles des autres vins de la propriété, La Croix de Carbonnieux et Château Tour Léognan, et ce, dans chaque couleur, a véritablement vocation à illustrer l’évolution et la cohérence des marques de la propriété." complètent Marc et Andréa, dernière génération à rejoindre l'aventure familiale. Afin d’honorer ce lien intime avec les moines de l’Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, Château Carbonnieux renforce l'identité de son grand vin rouge et le pare des mêmes lettres de noblesse que l'étiquette du grand vin blanc sous le sceau de la coquille dorée. Son graphisme a très subtilement évolué pour mettre en exergue la dentelle de la coquille Jacquaire, symbole légendaire de la propriété, qui a su traverser le temps.