Le Château de Fargues, forteresse imprenable du Sauternes

Le livre « Château de Fargues, la folle ambition des Lur Saluces » chez Glénat raconte 550 d’histoire agricole et viticole du Sauternais et la renaissance d’un château forteresse qui produit « un trésor national ». L’occasion d’une rencontre avec Alexandre et Philippe De Lur Saluces

Les Lur Saluces comme le Sauternes s’inscrivent dans le temps long. « Le Château de Fargues appartient à la famille depuis 1472, exemple unique de continuité et de longévité patrimoniale ». Contrairement à ce que l’on peut imaginer, la production de Sauternes sur ce domaine est assez récente puisqu’elle date de 1943. Dans ce rendez-vous de Vinocité, Alexandre De Lur Saluces et son fils Philippe racontent les origines, les légendes de leur Sauternes, l’obligation de défendre ce vin unique au monde et le large éventail des possibilités d’accords mets et vins.

Le livre « Château de Fargues, la folle ambition des Lur Saluces » est un ouvrage remarquable qui nous entraine à travers le récit qu’en fait Hélène Farnault dans l’histoire de la famille et raconte aussi le lent processus de création de ce vin ainsi que la fidélité des équipes et leurs savoir-faire.

Les photographies de François Poincet de l’agence bordelaise Occit’Média sont une invitation à la méditation. Elles traduisent fidèlement les incroyables lumières du paysage et les mystères du Sauternes.

Quelle extravagance que le vin de Sauternes. Un trésor vivant

Sa dégustation est un instant d’exception, elle incite au recueillement, offre une expérience inoubliable, conduit à l’« apothéose du goût » selon Frédéric Dard. Cette extravagance est assumée jusqu’à l’extrême au Château de Fargues, propriété de la famille Lur Saluces, où l’on vendange grain par grain le raisin botrytisé par la nature. En conséquence, le rendement est dérisoire : en moyenne, un verre par pied ! Et la vendange qui ne garantirait pas l’excellence du millésime n’est pas mise en bouteilles. Cette exigence, dans le vignoble comme au chai, ne relève-t-elle pas plus de l’art que de l’alchimie ?

Alexandre de Lur Saluces, son fils Philippe, sa belle-fille Charlotte, et avec eux François Amirault, responsable d’exploitation, mènent une croisade rétablir le sauternes à son rang suprême et affirmer sa rareté comme sa modernité.

Des chefs étoilés pour des accords inédits avec le Sauternes

(Christophe Bacquié, Enrico Bartolini, Éric Briffard, Frédéric Doucet, Alain Dutournier, Michel Guérard, Jean-Michel Lorain, René et Maxime Meilleur, Bruno Oger, Guy Savoy, Christian Têtedoie, Benjamin Toursel, John Williams et Arkadiusz Zuchmanski) accompagnent l’ambition des Lur Saluces en présentant dans ce livre des recettes de poissons, crustacés, volailles, viandes blanches, légumes et fruits exotiques… auxquelles ils associent la complexité des grands sauternes.

HELENE FARNAULT. Après des études de lettres et sémiologie, Hélène Farnault a d’abord enseigné, puis a été chargée de communication. Au ministère de la Culture et de la Communication, durant plus de treize ans, elle a été responsable du dispositif des Maîtres d’art. Elle continue de faire connaître les savoir-faire français à travers des livres et des expositions : Métiers d’art, l’excellence française et Métiers d’art de la mode (Éditions du Chêne, 2011 et 2014), Vin, métiers d’art et art de vivre (Glénat, 2017), Fashion. Art et nature chez Oscar Carvallo (Skira, 2020).

FRANÇOIS POINCET OCCIT’ MEDIA (PHOTOGRAPHE). Les photos de François Poincet rendent volontiers hommage à ceux qui font le vin dans l’ombre. Il a été reporter photographe de l’agence Sygma pendant quinze ans, puis a fondé à Bordeaux l'agence Occitmedia en 1994. La presse de la vigne, du vin, de la gastronomie et du tourisme publie ses images, en France comme à l’étranger – Wine Spectator, Decanter, La Revue du Vin de France, Planet Vins et Spiritueux, Vigneron, 3 Étoiles. Elles illustrent également les supports de communication des grands crus classés comme des structures institutionnelles du Bordelais.

