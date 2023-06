Le château de La Riviere et le festival Confluent d'arts, un assemblage exigeant et gagnant

Le château de La Rivière dans le Fronsadais est un des joyaux du vignoble. Chaque année ,cette propriété reçoit plus de 20 000 visiteurs et depuis 2017 le château accueille le festival Confluent d'art. On vous raconte le succès d'une collaboration entre la viticulture et la culture

Le château de La Rivière , c'est une longue histoire viticole qui remonte à Charlemagne. Un lieu spectaculaire et unique en Gironde. Perché sur les hauteurs de l’appellation Fronsac, ce vaste domaine viticole de 68 hectares domine la vallée de la Dordogne et produit des vins des rouges (Fronsac), des blancs et des rosés (Bordeaux) sur des parcelles argilo-calcaires en plateau et coteaux argilo-calcaires, Une longue histoire de féodalité et de viticulture avec une succession de propriétaires dont de nombreuses femmes. Aujourd'hui le château est la propriété du groupe chinois Bolian depuis 2013. Un domaine viticole remarquable pour son architecture, son environnement et ses caves de 8 hectares à température constante qui abritent 800 000 bouteilles. Le Château de La Rivière a eu la bonne idée de s’ouvrir aux arts, aux spectacles, à la musique dès 2017 et propose du 6 au 8 juillet 2023 la nouvelle édition du festival Confluent d’arts en partenariat avec France Bleu Gironde avec comme tête d'affiche Véronique Sanson. Pour ce festival, chaque année les bénévoles se mobilisent et sans eux rien de possible comme l'explique Dominique Beyli le maire de la Rivière et Xavier Buffo le directeur général du Château de la Rivière.

