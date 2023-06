Michel Baraton, Maître caviste à Sainte-Foy-la-Grande : Je suis un marchand de bonheur

Le château de La Riviere et le festival Confluent d'arts, un assemblage exigeant et gagnant

Le château de La Rivière dans le Fronsadais est un des joyaux du vignoble. Chaque année ,cette propriété reçoit plus de 20 000 visiteurs et depuis 2017 le château accueille le festival Confluent d'art. On vous raconte le succès d'une collaboration entre la viticulture et la culture