"Vignerons du vivant" au service de la formation et de l'insertion, une formule gagnante

Depuis 2018, le vignoble bordelais et la Fondation Apprentis d’Auteuil donnent une seconde chance à de jeunes girondins en rupture de parcours. C'est le dispositif "Vignerons du vivant". Après 5 ans d'expérimentation, les résultats de ce programme économique et social sont à la hauteur des attentes

« Vignerons du vivant » est un dispositif d’insertion inédit qui est une initiative conjointe de vignerons girondins et de la fondation Apprentis d’Auteuil. C’est grâce à la volonté de vignerons comme Jean-Baptiste Cordonnier du Château Anthonic à Moulis-en-Médoc, à l’expertise de Caroline Boidron de la Fondation Apprentis d’Auteuil et de nombreux autres acteurs que le programme s’est structuré pour permettre à des jeunes sinon de se découvrir une vocation, tout au moins de reprendre confiance et d’acquérir des compétences professionnelles. On revient sur ces 5 ans d’expérimentation avec nos invités

Les invités

Caroline Boisdron Responsable des partenariats Fondation Apprentis d'Auteuil

Julie Boisson AFEPT Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, l’AFEPT œuvre depuis plus de 50 ans à Bordeaux pour l’insertion professionnelle

Romain et Manua Bénéficiaires du programme

Adrien de Rochebouët Commissaire adjoint du salon BAD+ pour L'art dans les vigne s - Du 4 au 7 mai 2023, BAD+ , le nouveau salon d'art et de design contemporain, réunira 60 galeries internationales au hangar 14 à Bordeaux.

Florence Maffrand Cité Du Vin : le programme de la semaine avec Afterwork , exposition du danseur et photographe Mathieu Forget et conférence Les vendanges du Savoir / Leçon de viticulture durable par les grecs anciens

Romain Bertrand Gironde Tourisme et Pulpe le Magazine pour Tous Ô chais 2023

Vignerons du vivant

Vignerons du Vivant répond à une demande forte de la filière viti-vinicole qui recherche de la main d’œuvre qualifiée. Pour ce secteur en tension où il y a des débouchés sur tous les territoires girondins, le dispositif ouvre de nouvelles pistes d’insertion. Son approche sur l’agro écologie augmente l’employabilité des jeunes et s’inscrit dans la transformation des pratiques viticoles.

Vignerons du Vivant s’adresse à des jeunes, de 18 à 30 ans peu ou pas qualifiés, éloignés du marché de l’emploi et de la formation, avec souvent des parcours de vie difficiles. Ces « invisibles », qui ne sont plus ni à l’école, ni en stage, ni en entreprise, nécessitent un accompagnement particulier.

Détectés par les propriétés parmi leurs saisonniers ou par les organismes prescripteurs (Pôle Emploi, Mission locale, Anefa, Epide etc.), 10 à 15 jeunes sont sélectionnés chaque année pour intégrer l’un des dispositifs (Médoc/Saint Emilion-Libourne)