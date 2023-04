"Vis ton vin", le nouveau festival joyeux de Monségur les 15 et 16 avril

Bloquez votre weekend des 15 et 16 avril pour profiter du festival VIS TON VIN à Monségur. Un nouveau rendez-vous créé par des passionnés de vin. Un salon avec 48 viticulteurs venus de toute la France et de nombreuses animations aussi sérieuses que loufoques imaginées par une bande d'amis

Vis ton vin

Durant deux jours, la bastide de Monségur en Entre-deux-Mers fête les vins vivants. Plus de quarante-cinq viticulteurs venus du Sud-Ouest et d’autres régions de France seront réunis sur ces deux jours. Engagés pour des produits plus naturels, ils feront déguster leurs crus, et partageront leur histoire et leur passion sous la grande halle au centre du village

Animations, conférences, restauration, salon, dégustation, performances artistiques seront au rendez-vous !

Le week-end des vins est organisé par une équipe de passionnés de vin d’auteur, de vin engagé, et il est porté par l’association Tourisme en Monségurais .

Nos invités

Jean-Marc Hostens L'épicerie centrale de Monségur et c o-organisateur

Corinne Mauro du domaine Mauro-Guicheney

Florence Maffrand pour l’étonnante nouvelle exposition immersive de La Cite Du Vin : Via Sensoria

Romain Bertrand de Gironde Tourisme pour Balades en fe rmes en Gironde avec le réseau Bienvenue à la ferme

Le programme de Vis Ton Vin

samedi 15 avril

12h : restauration sous les arcades et dans les restaurants. Possibilité d’acheter du vin des exposants au prix propriété.

14 h : ouverture du salon sous la halle : 40 viticulteurs.

14h – 15 h : « Des Gars de Garonne », chansons à boire, sous la halle et sous les arcades.

14h30 : conférence de Ségolène Lefevre « les femmes et le vin » au Cinéma Eden

16h : concert d’orgue, par l’association « Orgue et Culture » à l’église

16h 30 : atelier d’écriture autour du vin avec François Perroy, au Cinéma Eden

17h : performance de danse contemporaine, par la compagnie Les Dés Rangés au Cinéma Eden

17h15 : projection du documentaire « Les Vigneronnes » de Guillaume Bodin, suivi d’un échange avec des viticultrices exposants au salon et d’une dégustation

17h30 : tournoi de wine pong sous les arcades

18 h : animation musicale autour de la halle

19h : restauration sous les arcades et dans les restaurants. Possibilité d’acheter du vin des exposants au prix propriété.

21 h : musique au café du commerce pour bien finir la journée

dimanche 16 avril

9 h- 17h : salon avec 40 viticulteurs-rices participant-es; livres autour du vin avec la librairie « La Folie en Tête »

10 h : table ronde au cinéma Eden : vin bio, biodynamie, nature? On parle de quoi ?.

11h30 : Vincent Sulfite et Billy le Bordelais : battle garantie entre un défenseur du vin conventionnel et un passionné de vin nature.

12 h : musique avec les Amam’s Family (ateliers de musique actuelle de La Made)

12 h : restauration sous les arcades et dans les restaurants. Possibilité d’acheter du vin des exposants au prix propriété.

15h : table ronde au cinéma Eden : 4 vigneronn-e-s parlent de leur engagement et de leur vision du métier.

15 h : tournoi de wine pong sous les arcades

Toute la journée, expositions d’artistes locaux, sur le thème du « vivant » dans les restaurants, bars, et au cinéma.