Votre été 2023 dans le vignoble bordelais, demandez le programme !

Votre été dans le vignoble ! Une belle sélection de moments forts à vivre dès aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre. Durant cette saison, le vignoble vous propose des animations, des évènements, des rencontres, des concerts, des fêtes, des expositions, des dégustations. On partage le programme

C'et un été riche qui commence dans le vignoble bordelais. Nos 5 vignobles Bordeaux, Graves & Sauternes, Médoc, St Émilion - Pomerol – Fronsac, Entre-deux-Mers, Blaye & Bourg sont en fête. Dans ce numéro spécial de Vinocité, une sélection d'évènements avec la complicité de Gironde Tourisme et du Magazine Pulpe. Un été pour profiter aussi de La Cité Du Vin, de son nouveau parcours**,** de Via Sensoria et des fameux afterworks.

Invitées

Florence Maffrand La Cité du Vin

Marielle Guillembet responsable éditoriale du magazine Pulpe , le magazine de l’œnotourisme de Gironde Tourisme

La sélection du magazine Pulpe

100 événements à ne pas manquer dans le vignoble jusqu'au 30 septembre. Sport, culture, guinguette, atelier, concert, festivals, jeux, diner. Scènes d'été en Gironde. Les after-beach en médoc. Les vendanges du 7e art. Marathon du médoc. Les nuits du terroir à Bourg sur Gironde. Les guinguettes. Retrouvez la programmation sur Bordeaux Wine Trip

L'été à La Cité Du Vin

L’été est enfin là avec ses airs de vacances ! Pour célébrer son arrivée, la Cité du Vin propose une programmation empreinte de soleil et de découverte. En plus de l’Exposition permanente et de Via Sensoria (le Parcours sensoriel de dégustation) qui feront s’évader les visiteurs dans des expériences originales, toute une série d’ateliers attend les visiteurs en soirée pendant les mois de juillet et août. Douceurs chocolatées, apéritifs fromagers, vins rosés ou encore vins de Méditerranée seront au rendez-vous les jeudis soir à 19h pour une petite escapade estivale et gourmande. En parallèle de cette programmation spéciale, la Cité du Vin proposera aussi tout l’été ses deux autres ateliers de dégustation en journée (Bordeaux 360° et Initiation à la dégustation). A vos agendas !

Des ateliers en soirée aux airs de vacances

Les ateliers afterwork de la Cité du Vin sont toujours une occasion de découvrir un accord mets et vins, un vignoble du monde ou un style de vin le temps d’une soirée. Cet été, ces ateliers dégustation reviennent chaque semaine en séance unique à 19h. Au programme :

Les jeudis 6 juillet et 3 août - Chocolats et vins du monde : pour apprendre à marier vins et chocolats, deux produits à la versatilité et aux arômes complexes.

Les jeudis 13 juillet et 10 août - Fromages de Nouvelle-Aquitaine et vins du monde : pour apprécier l’harmonie entre 3 vins du monde et 3 fromages de la région.

Les jeudis 20 juillet et 17 août - Spécial rosés du monde : pour redécouvrir cette famille de vin souvent victime d’idées reçues et dont l’histoire est plus ancienne qu’on ne le pense.

Les jeudis 27 juillet et 24 août - Spécial vins de Méditerranée : pour plonger dans l’histoire millénaire de cette région viticole.

« Juilletistes » ou « aoutiens », tous les vacanciers, mais aussi tous les Bordelais qui profitent de leur ville en été, trouveront une dégustation à leur goût en soirée à la Cité du Vin !

En journée, 2 ateliers pour (re)découvrir les vins de Bordeaux et les vins du monde

Si les mois d’été riment avec programmation dédiée à la Cité du Vin, les deux autres ateliers disponibles le reste de l’année en journée sont aussi disponibles tout l’été et feront voyager à la découverte des vignobles du monde ou du bordelais. Les visiteurs pourront participer à l’Atelier Initiation à la dégustation, tous les jours à 15h, ou encore à l’atelier Bordeaux 360°, tous les samedis et jours fériés en juillet et quotidiennement du 30 juillet au 27 août. Lors de l’ Atelier Initiation à la dégustation , un sommelier guide les participants dans la découverte des codes de la dégustation du vin (les sens, le vocabulaire, les étapes…) avec une mise en pratique autour de 3 vins du monde. L’atelier Bordeaux 360° propose quant à lui une exploration du bordelais avec la dégustation de 4 vins en totale immersion dans 4 paysages différents de la région grâce à la projection d’images à 360°.

Les nouveautés 2023 dans lesquelles se plonger !

Cette année, de nombreuses nouveautés ont fait leur arrivée à la Cité du Vin. La saison estivale est l’occasion de venir les découvrir en profitant de la fraicheur des lieux ! Depuis février 2023, c’est une nouvelle Exposition permanente (renouvelée à 80%) qui attend les visiteurs. Contenus, scénographie, technologie : tout a été pensé pour offrir aux visiteurs une expérience toujours plus riche, ludique et accessible, dans une des 8 langues proposées ! La Cité du Vin a d’ailleurs fait appel à l’artiste danseur et photographe FORGETMAT pour célébrer sa réouverture en réalisant des photos & des vidéos dans les différents espaces emblématique du bâtiment. Une sélection de ces photos est exposée en libre accès tout l’été au rez-de-chaussée de la Cité du Vin. Enfin, pour un voyage Au rythme des saisons et au plus près de ses émotions, direction Via Sensoria, le parcours sensoriel de dégustation . Lors de cette expérience inédite d’une heure, les participants déambulent accompagnés par un animateur-sommelier à travers quatre univers artistiques sur le thème des saisons, où leur sens seront mis éveil pour découvrir loin des codes conventionnels, quatre dégustations de vins du monde ou boissons sans alcool.