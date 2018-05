Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dans ce numéro de Visca La Musica la pop variété de Sarah Lou, l’ambiance latino de Maéso, le spectacle féminin des Crazy Ladies à Saint Hyppolite le 2 Juin et des scènes ouvertes dans les Pyrénées-Orientales, Open Scene 66.

Raph Dumas notre Dj résident nous présente deux coups de cœur des Pyrénées-Orientales avec Patrick Mas dans Perpiniya Sound. Doni Baliardo personnage Rumba Catalana de Perpignan. Et nous écoutons le groupe chanson à texte festive : les Madeleines.

Maéso est un habitué mais il vient toujours nous présenter un nouveau projet. Là il est question de cet album « Tatacuelo » qui nous fait voyager au cœur de l’Amérique Latine. De belles mélodies, des émotions, quelques souvenirs et nous sommes dans l’ambiance chaleureuse de ce nouveau disque rempli d’images sonores.

Sarah Lou a commencé la scène très jeune. Originaire du Gard cet auteur / compositeur trouve aujourd’hui son équilibre entre Perpignan et Paris. Une belle voix douce et puissante. Une inspiration au cœur de la vie, des mélodies soignées et beaucoup de sensibilité.

Sarah Lou - Sébastien Giraud

Fred Dias passionné de musique a lancé Open Scene 66. C’est une association, c’est aussi une façon pratique de faire de la musique dans des lieux festifs des Pyrénées-Orientales en toute simplicité, la grande majorité du matériel étant fourni. Et pour nous qui aimons les artistes c’est une façon habile de les voir jouer et chanter sur des scènes à taille humaine.

Fred Dias - Sébastien Giraud

Connaissez-vous les Crazy Ladies ? Ce sont des chanteuses et des danseuses qui nous transportent dans un univers délicieusement et malicieusement féminin qui comportent de très nombreuses références musicales des années 80 et 90. Il y a des costumes originaux beaucoup de talent et de fougue.

Spectacle samedi 2 Juin 21h au gymnase de Saint-Hippolyte. Réservations possibles sur internet ici.