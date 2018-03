Le magazine musical de France Bleu Roussillon

DJ Raph Dumas notre résident de Visca la Musica vous propose sa sélection de reprises originales et Catalanes, entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne du Sud. Nous avons une reprise étonnante de Khaled, une surprenant d’I feel love, une incroyable des Rolling Stones. Et nous écoutons aussi une sardane (musique traditionnelle) et on savoure de la soul music par The Primaveras.

Nos sélections musicales locales avec l’une des nouvelles chansons de ce groupe phénomène en Pays Catalan, Al Chemist. On a aussi les Chœurs d’Artichaut qui épaulent les Restos du Chœurs dans les P.O.

Nos invités :

Blues avec Nico Backton. Il nous vient de Belgique, il est tombé en amour avec le Pays Catalan. Il propose un blues accessible en forme d’invitation au voyage. Une introspection musicale ouverte sur le monde.

Chanson avec Kévin Bourgey. Ce jeune artiste prometteur nous vient d’Auvergne. Il a trouvé une certaine sérénité ici dans les Pyrénées-Orientales. Après avoir étudié tout jeune le saxophone et être passé par la case chorale, il s’oriente chanson aux sonorités éléctroniques et ensoleillées.

Chanson avec Chris Martin. Un parcours dans l’univers de la comédie musicale, une voix impressionnante. Lui aussi a chanté en chorale mais désormais il parcourt avec confiance un chemin pop-rock qui est à la fois pour lui une révélation et une évidence.

Et puis on zoom sur le tremplin Homework pour les artistes de chez nous avec pas mal de choses à gagner. Une opportunité.