Le magazine musical de France Bleu Roussillon

On commence avec les sélections de notre DJ résident : Raph Dumas. On est musique soleil, reggae et ska. Nous allons revisiter dans ce style un classique Catalan : Muntanyes Del Canigó. Et nous allons savourer une sardane (musique traditionnelle Catalane) mais à la sauce presque Jamaïcaine.

DJ Raph Dumas - Sébastien Giraud

Nos invités :

Valérie Martinez qui nous présente une chanson très émouvante qui est le portrait très humain d’une prostituée : la Fille des Rues.

Valérie Martinez - Sébastien Giraud

Blues Connexion et Le Cri de l’Escargot. D’un côté un groupe de blues très clairement anglo-saxon dans ses sonorités mais bel est bien du Pays Catalan. De l’autre un groupe de rock français du Roussillon aux textes engagés. En commun une histoire d’amitié et un concert vendredi 20 avril salle des fêtes de Trouillas 20h.

Nous zoomons aussi sur une comédie musicale largement inspirée par Céline Dion. Son nom : regarde-moi ! Et elle vous est présentée vendredi 13 et samedi 14 avril par le CAPS de Rivesaltes, le Centre Associatif de Production de Spectacles.

Enfin on vous présente le nouveau projet de l’artiste Romain Lucas. Ce passionné de musique souhaite faire des duos avec des artistes à l’univers métissé, dans les Pyrénées-Orientales et de la musique positive, pour danser.

Il lance une souscription pour l’épauler. Et puis nous rendons hommage à Jacques Higelin qui nous a quitté à l’âge de 77 ans.