Chanson, concerts et musique transfrontalière

Nos sélections musicales

Un duo de cœur et de style, elle danseuse, lui chanteur originaire de Pollestres, ils se sont rencontrés dans le métro de Paris. Leur musique est pleine de tendresse et d’émotions, Elise & Max.

Sarah Lou, des Cévennes à Perpignan en passant par Paris. De la chanson aux arrangements d’aujourd’hui surtout avec ce « tube », vivre ensemble » au texte très fraternel.

Eduard Gener artiste repéré par DJ Raph Dumas notre spécialiste de la musique entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne du Sud. Il est chanteur, pianiste, il cultive une chanson aux accents Hip-Hop.

Sipomatador, un groupe fusion avec la voix puissante de Valérie. Un subtil mélange entre rock, pop et musique électronique avec des textes qui évoquent la vie et l’être humain en particulier.

Le groupe Ghetto Studio de Banyuls sur Mer est connu pour son reggae mais il adore s’essayer à des expériences plus électroniques sous la forme de hors-séries, exemple avec le titre en Catalan « mal educada ».

Ezra Hesper est un jeune artiste pop et folk plein de talent. Il est originaire des Pays Bas, il a grandi à Jujols et on le trouve ces temps-ci en Belgique. Il est en mini concert showcase mardi 7 mai 19h à Elmediator à Perpignan.

Garance & The Mitochondries de Perpignan à Londres avec le talent d’une jeune artiste très créative. On l’écoute avec Nénuphar, coup de cœur de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.

Clémentina c’est un duo Sud Catalan entre Carlos Montfort et Gina Margarit, la petite histoire nous dit qu’ils se sont trouvés dans le métro de Barcelone, elle Catalane, lui d’origine Mexicaine.

Buenasuerte c’est la rencontre de la Rumba Catalane et de la salsa, une belle et grande formation qui propose une musique ensoleillée et dansante.

Delf

Un univers fait de réflexions et de sensibilité. Des influences latines et pop, une équipe musicale solide pour sublimer le tout. De l’humain et beaucoup d’observation pour l’album « les liens » avec un concert de présentation jeudi 4 avril 2019 20h30 à la Casa Musicale à Perpignan. Découvrons Delf.

Elmediator

C’est la salle des musiques actuelles du théâtre de l’Archipel à Perpignan, Elmediator propose de voyager avec une excellente artiste Cubaine « La Dame Blanche » vendredi 5 avril, à travers le reggae avec des personnages mardi 9 avril.

Nous avons un mélange habile entre Rumba Catalane et Musique du Monde par Antoine Tato Garcia jeudi 18 avril, du rock par Dimoné & Kursed puis Luke samedi 27 avril et du blues avec l’excellent Bill Deraime en « Sunday Blues » dimanche 12 mai.

Avec nous Julien Bieules le programmateur.