Visca la Musica votre rendez-vous le dimanche entre 15h et 17h sur France Bleu Roussillon.

Dans ce 5ième numéro de notre deuxième saison nous diffusons des artistes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne du Sud.

On diffuse des artistes

Dans notre sélection : le groupe Roussillonnais de Rumba Catalane qui est allé s’imprégner de culture Cubaine, Buenasuerte.

La douceur de Bassmati pour rêver.

Le reggae en français de Ghetto Studio un groupe de Banyuls sur Mer.

Le duo entre un poète et une chanteur multi-instrumentiste Laurent Cassagne et Séverine Guendil.

La chanson par un rappeur de Perpignan à la carrière national, Némir.

La chanson du dimanche par un artiste sud Catalan Edouard Gener.

Le duo coup de cœur Elise & Max c’est plein de sensibilité.

Le métissage musical de notre DJ résident (Perpinya Sound du lundi au vendredi 16h50), Raph Dumas entre culture Catalane et arrangements électroniques aux accents soul.

Le coup de cœur de Manu (Emmanuel de Roquetaillade) de France Bleu Hérault avec une chanteuse Montpelliéraine d’origine Haïtienne, MESS DREY.

On invite des artistes

De la chanson pop et du reggaeton par deux frères rappeurs.

Sarah Lou

Elle a commencée toute jeune. Des Cévennes à Perpignan en passant régulièrement par Paris, Sarah Lou nous propose une chanson résolument moderne et rempli de bonnes intentions. Elle sort son album : Vivre ensemble.

Sarah Lou © Radio France - Sébastien Giraud

TwinSilver

Une découverte à la fois surprenante et attachante, des frères jumeaux qui viennent de région parisienne et qui ont décidé de se remettre à écrire et interpréter après une pause remplie de réflexions. Du rap ils passent progressivement à la chanson, au reggaeton notamment. Deux jeunes de 21 ans à encourager !

