Chanson, pop et contes

Nos sélections

On commence avec Sipomatador entre « électro, pop, fusion, rock et reggae.

Lakolyn est de Port la Nouvelle, ce chanteur pop original a une ambition nationale.

DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière nous propose ses coups de cœur en semaine vers 16h50 dans Perpinya Sound. Nous écoutons une reprise étonnante en Catalan et en version rock de tainted love par Els Trons.

Emotion avec la chanteuse Valérie Martinez et un titre bouleversant et plein d’espoir, l’ange.

Coup de cœur de notre grande région avec le groupe Toulousain Evan, entre folk et pop.

Nouveau nom pour Guendil Son groupe familial des Pyrénées-Orientales, une chanson métissée que vous appelez désormais SevLSon.

Al Chemist, groupe phénomène en Pays Catalan avec des chansons rigolotes ou plus profondes comme la belle Catalane.

Supamoon est un groupe fusion des Pyrénées-Orientales avec trois générations et une musique remplie de créativité, on redécouvre.

The Liminanas, groupe rock, rock garage et pop connu aux Etats-Unis et en Australie. Un incontournable de la musique chez nous et ailleurs avec Marie et Lionel.

Le coup de cœur de Manu de France Bleu Hérault, Emmanuel de Roquetaillade : de la chanson rock avec un artiste de Montpellier, Laurent Montagne.

Kiko

10 ans de carrière d’Ille sur Têt à Narbonne. Une bienveillance évidente un nouvel album, une nouvelle tournée, une fougue toujours très présente et une sagesse qui commence à pointer le bout de son nez.

Kiko Copier

Des contes

Un duo, des histoires pour enfants et familiales, une escale en Catalan, un CD qui transporte, qui rassure, qui permet de partager et de vivre de belles émotions : Cante Conte avec le Tympan dans l’œil.