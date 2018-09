Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Une nouvelle et belle habitude le dimanche, nous avons rendez-vous entre 15h et 17h pour écouter de la musique vue du Pays Catalan.

Nous vous proposons un programme musical ponctué de découvertes, de coups de cœur, de chansons, de musiques des Pyrénées-Orientales, de Catalogne du Sud.

Et nous invitons les artistes d’ici au cœur de l’actualité musicale. Pour ce numéro 3 de la nouvelle saison de Visca la Musica, un groupe festif et un projet entre visuel et son.

Combo Pacheco, c’est un groupe qui cultive le métissage et la fusion musicale. Nous sommes entre l’univers latino et les accents électroniques. Et sur scène ça nous donne un spectacle rythmé, généreux dans le style électropical ! A propos il y a concert de présentation du mini-album ce jeudi 20 septembre c’est la soirée de rentrée d’Elmediator, salle de musiques actuelles du Théâtre de l’Archipel à Perpignan. La soirée commence à 18h30 avec le before et les concerts c’est vers 20h30 / 21h.

COMBO PACHECO Copier

Parenthèses, c’est un projet artistique plutôt complet autour de l’artiste Moya.B qui nous propose une déambulation à travers photos et décors d’une œuvre musicale et visuelle composée de clips vidéos et courts-métrages réalisés dans les Pyrénées-Orientales ! C’est à la fois audacieux et délicieux ! Un voyage étonnant et fascinant au cœur de l’être humain avec des images magnifiques tournées dans les Pyrénées-Orientales et un style musical entre chanson et musique d’ambiance ! Le rendez-vous c’est au centre d’Art Contemporain, A Cent Mètres du Centre du Monde, quartier gare à Perpignan avenue de Grande Bretagne : les 26, 27, 28 septembre 15h-20h, le 29 de 10h à 22h et le 30 de 10h à 20h.