Concerts, Chanson Française et sélections musicales

Calron Jay, avant c’était Franck Alexander de la chanson, maintenant c’est un mélange entre pop celtique et textes en français.

Marialluisa, entre pop et accents électroniques un métissage qui nous vient de Catalogne du Sud et qui est particulièrement raffiné.

SevLSon de la musique fusion, de la chanson mélangée avec de la pop. Concert acoustique samedi 30 mars 20h au Théâtre du Reflexe de Canohès.

Gérard Jacquet avec l’une des chansons maison France Bleu Roussillon, chanson d’aqui, « enyorer » qui évoque les expatriés. Il est en concert vendredi 22 mars en soirée à Pollestres salle A.Aliès 20h30.

« La Bise à Madame » un groupe ensoleillée que nous découvrons grâce à Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault. « Voyages, de l'Amérique Latine aux Pays Slaves, du midi aux chtimis ».

Sarah Lou nous propose sa nouvelle chanson « A ma place », une artiste entre Perpignan et Paris, elle est originaire des Cévennes.

Jump the Fence, un coup de cœur de notre consultant en musique transfrontalière DJ Raph Dumas. Un univers théâtrale entre chanson et rap et à base de sonorités électroniques « à l’ancienne ».

Antoine Tato Garcia, artiste majeur de la Rumba Catalane et de la Musique du Monde, il est de Perpignan, on le croise à Gérone, il sort son tout nouvel album le 18 avril avec un concert à Elmediator à Perpignan.

Les concerts à Elmediator à Perpignan

C’est la salle des musiques actuelles à Perpignan, une institution dans la capitale du Roussillon. On explore l’univers des prochains concerts avec du reggae, du rock et de la musique électronique.

Fahb

Fabien Mettay était dans l’univers de la Chanson Française puis il a mené en parallèle une carrière dans la musique électronique à travers son personnage Mod Martin. Et désormais il a décidé de se faire plaisir et de faire plaisir à travers des chansons qui lui ressemblent vraiment et avec un pianiste émérite : Pascal Miconnet.