La musique vue du Pays Catalan vous accompagne le dimanche entre 15h et 17h. Nous diffusons des artistes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne du Sud. Et nous invitons dans ce numéro le programmateur d’Elmediator et un auteur-compositeur chanteur et guitariste.

Sarah Lou, chanson française d’aujourd’hui avec « Vivre Ensemble », tout est dans le titre, c’est un appel à plus de fraternité.

Judit Neddermann vit à Barcelone. Elle nous propose avec « Mireia » une chanson aux accents folk et flamenco. Le choix de notre spécialiste en musique transfrontalière, DJ Raph Dumas.

Norah entre rock et univers électronique habituellement mais qui nous propose un morceau tout en réflexion et en tendresse « aujourd’hui » en duo avec le chanteur des Pyrénées-Orientales (et ancien animateur sur France Bleu Roussillon), Gérard Jacquet.

Direction Paulilles petit coin de paradis sur la Côte Vermeille avec en chanson Combo Pacheco au cœur d’un métissage musical.

Entre slam et chant Marc Ques en émotion avec « éprouvettes » entre rock, pop et chanson française.

Ezra Hesper est d’origine Hollandaise, il vit en Belgique ces temps-ci mais il a grandi dans un petit village du Conflent (Jujols) et il est très attaché aux Pyrénées-Orientales.

Petit tour en Emporda, direction la Catalogne du sud avec une artiste de Barcelone que notre DJ résident Raph Dumas aime beaucoup, c’est l’un de ses coups de cœur : Gemma Humet.

De la poésie au cœur d’un métissage, de la sensibilité et de l’observation. Rajoutez beaucoup d’intelligence et de réflexions, vous obtenez Nilco.

Des voisins de Toulouse qui aiment beaucoup le Pays Catalan entre folk, pop et rock : Evan.

Julien Bieules

Elmediator, c’est la salle de musiques actuelles du Théâtre de l’Archipel à Perpignan. On aide des artistes d’ici et on fait découvrir ceux d’ailleurs. On zoom notamment ensemble sur la Nuit Africaine : Afica U Night. Avec notamment Paco Diatta que nous écoutons.

Nu

Drôle de pseudo pour Nicolas Petit, Nu, artiste qui a construit son projet seul avec sa guitare électrique mais qui désormais est habillé d’un groupe avec batterie, basse et autre guitare. Du rock avec quelques sonorités pop pour des textes qui évoquent la vie et les histoires diverses et pas toujours terminées. Un très bon album à conseiller « Unsolved Mind ».