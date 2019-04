De l’accordéon sur clé USB et des soirées musicales à Perpignan

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Un nouveau coup de cœur avec le groupe « Maybe on the Moon » prochainement invité de Visca la Musica, deux jeunes, beaucoup de talent pour une chanson folk épatante. Premier extrait : A Million Pictures.

Des sélections de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière : « Guillamino and the Control Z », « The Excitements » (soul), « Delf » (chanson), « bESS » (pop).

On rajoute « Davy Kilembe», « Sarah Lou » et « Xavier Matéu » (chanson), « Rumba Coumo » (Rumba Catalane), « Meursvult » (fusion).

Jean-Luc Vicente

Il a connu le « beau métier » celui des petits bals et des grands événements. Jouer de l’accordéon c’était de rêve de son papa. Il a commencé un peu dans la douleur avant de savourer le bonheur de transporter les foules avec cet instrument indémodable.

Il a côtoyé des vedettes et aujourd’hui il dit facilement qu’il lui reste encore beaucoup à faire. Ce toulousain installé à Perpignan sort son «best-of « Accordéon en Folie » sous la forme d’une clé USB.

Générosité et humilité avec Jean-Luc Vincente.

Elmediator

C’est la salle des musiques actuelles du Théâtre de l’Archipel à Perpignan face au Castillet « Elmediator ». Une salle qui a fait déjà les belles heures des groupes de rock, de pop, fusion, reggae ... d’ici et d’ailleurs. Un lieu de spectacle à taille humaine qui nous propose prochainement la chanson rock de Dimoné & Kursed, la pop folk d’Ezra Hesper, les blues de Bill Deraime et deux immenses fêtes de fin de saison dont une gratuite.