De l’audace en chanson et avec des guitares

Des coups de cœur à savourer à découvrir ou à réécouter. On commence avec cet artiste de l’Empordà basé à Barcelone : Guillamino.

Norha et Gérard Jacquet, deux générations pour un titre entre Français et Catalan.

De la sensibilité et des thèmes de société pour Valérie Martinez, l’Ange évoque la perte d’un être cher.

Un amoureux du Pays Catalan aux origines Britanniques, un parcours exceptionnel notamment en tant que guitariste et une pop affirmée par Berkeley Wright.

Le piano sait nous détendre et nous faire rêver et quand c’est un virtuose qui est face au clavier, la magie opère, nous sommes avec Maxime Raynal de Port La Nouvelle.

Un Dj et un artiste observateur et poète, Nilco avec DJ Raph Dumas pour satiété de consommation.

Lui il savoure la vie en chanson avec cet hymne au bonheur, Monsieur Jacques chanteur du Roussillon avec le fruit de mes songes.

Entre électro et pop un duo entre un musicien et une DJette, Mademoiselle Caro et Franck Garcia.

Du reggae vu de Banyuls sur Mer avec une expérimentation électronique et un texte en Catalan, c’est Ghetto Studio.

Du rock progressif fusion avec le talent de Laurent Quintana passionné de basse.

Airsatz

Un groupe rock et punk qui propose des reprises très audacieuses de tubes que tout le monde connait avec comme exemple tout doucement standard des années 80 de Bibie que vous allez vraiment redécouvrir en version acoustique France Bleu Roussillon de J2A, Jean-Alexis Auffret.

Chris the Cat

Ce bluesman des Pyrénées-Orientales collectionne les harmonicas. Et désormais il créé ses propres guitares à partir de caisses de vins (avec modération) ça s’appelle Wine Box Guitar (que vous pouvez retrouver au magasin sud Musique à Perpignan). Et ça sonne bien ! Une histoire de passion, de bricolage, d’audace et de réussite.

