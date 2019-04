De la Rumba Catalane de Millas et du Rock à Prades

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

On commence avec un hommage à Dick Rivers. Nous avons appris sa disparition mercredi 24 avril. Il est né tout près de Nice en 1945, Hervé Forneri de son véritable nom a contribué à l’arrivée du rock en France. Son nom de scène est emprunté à un personnage incarné par Elvis Presley à l’écran. Personnage créatif et personnalité adorable Dick Rivers nous manque déjà beaucoup.

Xavier Mateú a gagné l’émission Nouvelle Star à la télévision. En attendant l’album, il nous propose une nouvelle chanson avec la complicité de son frère Sébah.

Buenasuerte est à la croisée des chemins entre Rumba Catalane et Salsa. C’est un groupe des Pyrénées-Orientales qui est allé puiser un nouvel élan à Cuba. Le résultat est plus que convainquant.

R.can il a commencé par le rap, il est arrivé à la chanson. Etre sensible et généreux, sa plume est teintée de réflexions et d’expériences.

De la Sardane, musique et danse dans la tradition du Pays Catalan avec la Cobla Mil.lenària, ensemble musical traditionnel de chez nous.

Nu (Nico Unplugged) c’est le projet musical de Nicolas Petit entre rock et blues. Il a commencé en acoustique, il nous propose aujourd’hui un son plutôt électrique aux mélodies qui transportent.

The Liminanas groupe de Cabestany au succès international du rock garage parfois pop et rock alternatif.

Les coups de cœurs de notre consultant en musique transfrontalière, DJ Raph Dumas. Eduard Gener qui vient de sortir un nouvel album entre chanson, pop et hip-hop. The Pepper Pots un groupe soul music.

Rumba Coumo

C’est clairement une histoire de famille et de passion. Nous sommes à Millas avec ce groupe qui cultive une Rumba Catalane assez traditionnelle. Une première scène à Vernet-les-Bains, une pause et un nouveau départ impulsé par Hervé Parent de l’association Karu Prod qui défend et assure la promotion de la Rumba Catalane.

Rumba Coumo dans Visca la Musica Copier

Du rock à Prades

L’idée est partie d’une réflexion dans un fauteuil, parfois c’est ici que naissent les grands projets. Patrick Michel passionné de musique a souhaité proposer des scènes rock aux communes des Pyrénées-Orientales pour mettre en lumière de jeunes talents en reprises et en compositions. Il y a plusieurs dates de calés et la prochaine c’est samedi 4 Mai à Prades.