Des personnages, de la musique, du bonheur

De la soul music Sud Catalan avec cet artiste original El Petit de Cal Eril, un coup de cœur de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.

Balbino Medellin. Après l’hymne Perpignan, découvrez Sang et Or le nouveau cri d’amour de Balbino pour cette belle terre Catalane qu’il apprécie tant.

The Liminanas, connu en Amerique, vu en Australie, une carrière nationale et international pour ce groupe qui a l’origine est un couple de Cabestany, en plaine du Roussillon.

Un frère, une sœur, beaucoup d’inspiration et de douceur, le résultat est un groupe « Lili Charles ».

Le Lisa Jazz Trio c’est du talent, de la légèreté, de l’amitié et des compostions qui savent transporter. On écoute « si j’attends », pour la première fois ici.

Une voix profonde, un piano qui fait voyager, des textes qui évoques les difficultés, les épreuves de la vie et l’art de toujours trouver la lumière, Sipo Matador groupe accompli des Pyrénées-Orientales.

De la sensibilité, de l’émotion et un nouvel élan pour Stéphanie Lignon avec un nouvel album et une version nouvelle génération de sa chanson « Collioure ».

bESS groupe pop du Pays Catalan s’exprime aussi désormais en Français avec un nouvel opus toujours aussi finement réalisé. Des textes réalistes et cette musique Britannique si bonne aussi à la sauce d’ici.

Il est rappeur de plus en plus chanteur, de Perpignan mais de plus en plus des 4 coins de l’hexagone, R.Can, l’un des artistes les plus créatifs des Pyrénées-Orientales.

Michael Jones

Vous connaissez ses chansons avec Jean-Jacques Goldman, cet artiste célèbre ses 45 ans de carrière et il est le parrain de l’association Lo Camin Del Sol qui soutient les enfants malades grâce à la musique. Il y a concert solidaire samedi 9 mars 2019 au Parc des Expositions de Narbonne avec en tête d’affiche Patrick Fiori. Michael Jones artiste au grand cœur nous confie son engagement pour cette bonne cause.

Xavier Mateu

Il a gagné l’émission nouvelle Star à la télévision, cet artiste de Saint Jean Pla de Corts entre soul et reggae prépare un nouvel album. On revient sur ce tremplin télé avec lui mais on parle surtout de son univers musical, de sa personnalité, de son engagement pour sa musique. Un artiste généreux et à la sympathie exemplaire.

Calron Jay

Avant c’était Franck Alexander, désormais c’est Calron Jay et il nous propose une ambiance Celtique mélangée à de la chanson Française. Un projet nouveau, original avec des arrangements très convaincants et de l’ambition.