Dans Visca la Musica désormais le dimanche 15h-17h nos sélections musicales avec des artistes à écouter entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne du Sud. Nouveauté à partir de ce dimanche nous découvrons la scène musicale de nos voisins de Montpellier grâce au coup de cœur de Manu, Emmanuel de Roquetaillade, de France Bleu Hérault : Jazzolita pour commencer avec Ta Lolita, Ta Poule, Ta Pote.

Nos invités : Ze (Françoise Hivon) pour le festival Sem le Blues du 26 au 29 septembre au théâtre de l’Etang de Saint Estève et Bob Djalout pour la comédie musicale « les jours heureux » les 23, 24, 25 novembre et le 1er décembre salle des fêtes de Villelongue de la Salanque, prévente ce lundi 24 septembre.

Sem le Blues

Le blues n’est pas qu’une musique triste, d’ailleurs nous avons plusieurs styles qui se rencontrent au cœur du festival Sem le Blues du 26 au 29 septembre dans le cadre feutré et intimiste du Théâtre de l’Etang de Saint Estève, tout près de Perpignan et de Rivesaltes.

Une première soirée gratuite mercredi 26 septembre 20h30 avec Bobby Dirninger qui nous emmène sur la route du blues, une conférence en forme de spectacle avec cet artiste qui a eu l’occasion de jouer à Chicago ! Les jours suivant seront un tremplin pour un voyage entre le Mississipi et la Route 66, dans le 66, les Pyrénées-Orientales avec L.D. Duo, Mr. Ralf Blues Band, Nasser Ben Dadoo, Bourbon Street Electric Gumbo, Memphis Blues Combo et Awek.

Un festival dans le cadre des rendez-vous de Saint-Estève.

Les Jours Heureux

Cap sur les années 60 avec la Troupe Guinguette qui présente les Jours Heureux c’est en novembre les 23, 24, 25 et le 1er décembre pour la bonne cause, pour le Téléthon, salle des Fêtes de Villelongue de la Salanque entre Perpignan et Sainte Marie la Mer.

C’est un spectacle qui est rempli de souvenirs avec des chanteurs et danseurs et comme styles de musiques le twist, le rock, les yéyés avec des artistes solides et généreux.

Attention il y a prévente des places ce lundi 24 septembre auprès de notre invité : Bob Djalout. Par téléphone 06 24 71 28 07. Par mail : bobdjalout.events@gmail.com ou tout simplement sur le Facebook de Bob.

