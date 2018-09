Le magazine musical de France Bleu Roussillon

C’est le retour du magazine musical de France Bleu Roussillon désormais le dimanche 15h-17h. Notre mission : vous diffuser de la musique d’ici et inviter les artistes des Pyrénées-Orientales.

Pour ce premier numéro de la nouvelle saison chanson et folk au programme.

Max Pen a évolué sur les scènes des Pyrénées-Orientales dans des concours de chants avant de décider de tenter l’aventure à Paris. Il a fait Nouvelle Star à la télévision, il a chanté dans le métro et il a rencontré l’amour. Il a fait sa demande en mariage à l’Olympia et désormais ils sont ensemble dans la vie comme dans leur camion artistique avec chant, danse et émotions. Découvrons Elise & Max.

Delf est une artiste remplie de sensibilité, une éponge émotionnelle qui observe énormément le monde et les gens pour écrire. Elle veut sortir son album mais ça coûte des sous tout ça et la vie d'artiste et les économies personnelles ne suffisent parfois pas à financer un tel projet. Du coup Delf fait appel à votre générosité avec de belles contreparties en échange. C’est une souscription, un financement participatif. Cliquez ici pour en savoir plus.

