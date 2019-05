Evènement solidaire, groupe pop, sélections musicales

Nos sélections musicales

Némir a grandi quartier Saint Jacques à Perpignan, son Rap est empreint de Rumba Catalane. Il est en tête d’affiche du festival Ida Y Vuelta samedi 8 Juin à la Casa Musicale à Perpignan.

Ce chanteur et musicien cultive un son blues avec des influences reggae. Bill Deraime est en concert exceptionnel ce dimanche 12 mai 18h à Elmediator à Perpignan.

Ghetto Studio groupe de Banyuls sur Mer se laisse la liberté de créer et particulièrement avec des hors-séries. Exemple avec Mal Educada en Catalan et aux accents électroniques.

C’est un garçon attachant, adorable, créatif qui s’appuie sur une solide éducation musicale familiale. Xavier Matéu de Saint Jean Pla de Corts a gagné Nouvelle Star à la télévision.

Nous écoutons les artistes qui participent à l'événement Solidarité Millas samedi 18 Mai à Saint Feliu d’Avall, Balbino Medellin, Bess, R.can et la nouvelle chanson du groupe festif phénomène en Pays Catalan, Al Chemist !

DJ Raph Dumas célèbre disc-jockey des Pyrénées-Orientales est notre consultant en musique transfrontalière, il nous propose ses coups de cœurs, de la pop folk avec Ezra Hesper, du métissage par RumbaMazigha, de la fusion par Papito Collective.

Maybe on the Moon

C’est un gros coup de cœur de Visca la Musica et c’est surtout une incroyable surprise. Une chanteuse qui a travaillé sa voix à Paris, un musicien multi-instrumentiste. Elle est parolière, il est compositeurs. Ils sont jeunes et pourtant la maturité de leur musique est assez incroyable. Nous sommes dans un univers pop. Maybe on The Moon duo des Pyrénées-Orientales est une sélection de Fred Dias qui propose des scènes ouvertes en Pays Catalan : Open Scène 66.

Maybe On The Moon dans Visca la Musica Copier

Solidarité Millas

C’est un événement humain qui fait suite au drame de Millas. Le premier numéro s’est déroulé à Perpignan, le deuxième est à Saint Feliu d’Avall lieu symbolique. Une journée festive autour de l’association « A la mémoire de nos anges ». Du foot et du rugby dès 14h. De la musique à partir de 18h avec Al Chemist (chanson populaire), Balbino Medellin (chanson rock), Bess (pop), R.can (rap) et DJ Select Aïoli.