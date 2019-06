Fête de la musique et remixes Rumba Catalane dans Visca la Musica

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Fête de la Musique

C’est le rendez-vous incontournable des artistes amateurs notamment dans des cafés ou sur des scènes aménagées. Ça se passe à Perpignan mais pas uniquement.

La fête de la musique vendredi 21 juin à Argelès-sur-Mer avec Festi Rock on My Village entre reprise et composition : du rock, de la pop, de belles émotions, du partage et du son puissant.

Fête de la musique 2019 à Argelès-sur-Mer dans Visca la Musica Copier

La Casa Musicale, lieu de création à Perpignan s’installe au pied du Castillet place de la Victoire avec de la danse hip-hop, de la salsa Gitane, de la Rumba Catalane, du rock, du rap et du reggae.

Place de la République à Perpignan : variété, rock et pop avec en ouverture un spectacle avec traduction simultanée en langue de signes.

Place Gambetta du jazz, du classique, de la chanson et du trip-hop.

Découvrons le programme avec l'une des chevilles ouvrières : Bruno Cabello.

Fête de la Musique 2019 à Perpignan dans Visca la Musica Copier

Rumba Catalane et remixes

Quand des DJ visitent de la Rumba Catalane le résultat est à la fois étonnant et fascinant. Nous sommes avec Art of Tones et Jeff The Fish et leur vision du tube d’Antoine Tato Garcia : la rumba me va.

Hervé Parent dans Visca la Musica Copier

Et c’est sous l’œil attentif et admiratif d’Hervé Parent de Karu Prod, association qui défend et assure la promotion de ce style né à Barcelone dans les quartiers Gitans dans les années 60.

Art of Tones et Jeff The Fish dans Visca la Musica Copier

Des sélections musicales

On écoute la nouvelle chanson d’Al Chemist : Made In Perpignan.

Des sélections de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.

Le coup de cœur de Manu, Emmanuel de Roquetaillade, de Bleu Hérault Live : Alice Duo Jazz Brésilien.