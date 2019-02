Ghetto Studio et Laurent Quintana

Nos sélections musicales

bESS groupe pop incontournable des P.O, c’est aussi en Français, la preuve on écoute le nouveau single, Metz, hommage à la ville Lorraine dont est originaire le chanteur, Guillaume.

Ezra Hesper a des racines aux Pays Bas, il a évolué musicalement dans les Pyrénées-Orientales avant de se diriger vers la Belgique. Une nouvelle valeur sûre.

The Catalan Biflats c’est une fanfare Sud Catalane qui nous propose une ambiance ensoleillée, une sélection de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.

Combo Pacheco c’est une fusion latina depuis le Pays Catalan, un régale surtout quand ça parle de la Côte Vermeille.

Sarah Lou se retrouve au cœur d’un hymne pour la fraternité avec des arrangements très modernes, dans le style électro. C’est très bien fait.

R.can est le rappeur chanteur emblématique des Pyrénées-Orientales de plus en plus connu ailleurs ! Un homme réfléchi et audacieux.

Cavale c’est une musique d’atmosphère, du jazz avec accordéon, une façon de voyager au cœur des émotions.

Padya évoque avec sa chanson « Athur » un enfant qui refuse de grandir, même lorsqu’il atteint l’âge d’être sénior. De l’émotion et du talent.

Nu c’est un projet rock bien ficelé, authentique et au son sans concession. Nicolas Petit est un artiste qui a forgé sa musique.

Ghetto Studio

Un duo de Banyuls sur Mer qui est devenu un groupe avec toute une histoire de Conservatoire. Des amis oui, des musiciens complices effectivement mais surtout de l’innovation avec des morceaux hors-série ambitieux, également en Catalan.

Laurent Quintana

Il a pratiqué la basse avec passion, a tenté d’abandonner la musique, mais la passion a rattrapé ce garçon rempli de sensibilité à coup de rêve. Alors le résultat il est convaincant, surprenant et délicieusement planant.