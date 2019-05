Guitare, créativité et fusion

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

El Petit de Cal Eril, artiste de la semaine de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière, un petit génie Sud Catalan entre pop, folk, chanson et univers électronique. La légende dit qu’il a enregistré son nouvel album dans un mas en pleine nature.

Maxxximus artiste funk, blues, soul et qui assure la première partie de Pascal Obispo au festival Live au Campo le 24 Juillet prochain à Perpignan.

Antoine Tato Garcia personnage de la Rumba Catalane qui a appris la guitare tout jeune à Perpignan au cœur de la communauté Gitane. Découvrons sa nouvelle chanson « El Mundo » qui évoque les changements climatiques et la préservation de la Nature. Un coup de cœur d’Hervé Parent notre spécialiste de la Rumba Catalane.

SipoMatador, un groupe du Roussillon, une voix profonde, un style entre électro, fusion, rock, pop.

Delf, artiste coup de cœur de Visca la Musica, de la chanson pleine d’émotions et qui raconte souvent des observations. Un album disponible : les liens.

Lili Charles. Une sœur, son frère, des chansons entre douceur et mélancolie, entre pop et accents électroniques. C’est bien écrit, bien interprété et la musique est réussie. Concert dans le cadre du festival Voix de Femmes à Maury vendredi 14 Juin.

Maybe on the Moon un duo très talentueux repéré par Fred Dias d’Open Scène 66. Anaïs et Mathieu nous propose une musique entre folk et pop, entre douceur et rêverie.

Le coup de cœur de Manu de France Bleu Hérault, Emmanuel de Roquetaillade. Une belle version du succès d’Henri Saldador, Jardin d’Hiver avec l’Air du Temps entre jazz, bossa et influences Manouches.

LouvaleMonde, crieuse publique

Découvrons l’univers de Ninon De Graaff. Elle a commencé par l’un des arts du cirque : clown. Au fil du temps cette artiste polyvalente est devenue chanteuse et crieuse publique. L’idée est d’interpréter des textes laissés dans une boite aux lettres au cœur d’un univers musical métissé.

Valérie Duchâteau

Cette Cérétane virtuose de la guitare est de retour en pays Catalan pour deux évènements, un récital dimanche 2 Juin 17h à la chapelle du Mas Riquer à Catllar en Conflent et un concert vendredi 7 Juin 21h à salle de l’Union à Céret.

Valérie est passée par le conservatoire National Supérieur de Paris, son premier album a été enregistré en Amérique à Nashville.

Elle visite notamment Jacques Brel à la guitare, Valérie Duchâteau.

Boris Vigneron

Ce personnage à la croisée des chemins et des arts a côtoyé Luc Besson et s’est illustré à la télé dans l’univers des séries. Il est acrobate, comédien, chanteur aussi et il fait ça très bien. Au cœur de plein de projets Boris Vigneron est de retour en Pays Catalan avec Canopée spectacle né ici.

Au cœur de ce concert très original et au cœur d’une fusion de styles tout ne se passe pas vraiment comme prévu.

Escale à Port-Vendres au théâtre Le Vauban ce mardi 28 Mai 20h30.