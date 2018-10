Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Le dimanche après-midi on partage la musique vue du Pays Catalan, des chansons des Pyrénées-Orientales et des artistes de Catalogne du Sud avec l’appui de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.

Ecoutez nos coups de coeur

Du rock dans notre sélection avec l’artiste NU, Nicolas Petit qui nous propose un nouvel album habillé de musiciens, lui qui a commencé le projet seul avec sa guitare.

Le groupe phénomène en Pays Catalan Al Chemist a réalisé une tournée estivale exceptionnelle et en automne on l’écoute toujours avec cette chanson pleine d’émotion, la Belle Catalane.

Guillamino est un artiste rempli de talent et d’audace, ce Sud-Catalan a conçu son nouvel album dans un monastère. Le résultat est épatant, entre pop et chanson.

Pascal Comelade musicien Catalan connu mondialement s’est associé à un ensemble musical traditionnel la Cobla Sant Jordi (Barcelone) et ça nous donne un morceau monumental.

Sensibilité en texte et en douceur avec la finesse de Nilco gros coup de cœur avec du métissage et de la réflexion.

Le groupe pop bESS est né en 2010. C’est l’aventure de Guillaume auteur compositeur interprète et de Mathieu guitariste. Le duo est devenu groupe et le succès s’est confirmé.

Guillem Ramisa artiste Sud-Catalan nous propose une chanson pop et folk avec la trompette qui appuie la poésie. Il y a des fondamentaux et beaucoup de créativité.

Duo électro entre un musicien et professeur du Roussillon et une DJette connue sur Paris. On est sur une musique remplie de belles émotions et de sensibilité avec Mademoiselle Caro & Franck Garcia.

Des voisins de Toulouse qui aiment beaucoup le Pays Catalan entre folk, pop et rock : Evan.

Nos invités

Un tremplin musical et un personnage de la chanson.

Les lundis guitare

C’est la reprise ce lundi 29 octobre de ce rendez-vous des amateurs, des guitaristes virtuoses aussi qui réservent bien souvent de belles surprises aux spectateurs. Une scène ouverte pour partager sa vision de la musique seul ou ensemble. Et c’est aussi un remède anti-solitude à l’approche de l’hiver, en début de semaine à Argelès, au camping « La Coste Rouge ». Inscription au 06 99 00 13 36, 04 68 87 46 07.

Les Lundis Guitare Copier

Monsieur Jacques

C’est un personnage qui est représenté par son avatar avec la barbe et la guitare. Monsieur Jacques est un homme heureux, un papa, un compagnon épanoui. Mais pour en arriver là il faut généralement traverses une vie pleine de surprises voir d’épreuves. Et il sait nous raconter ses expériences surtout à travers son nouvel album « le fruit de mes songes » qu’il vous présente mercredi 7 novembre 19h à la Casa Musicale de Perpignan avec une entrée libre.