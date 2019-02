Hugues Di Francesco, Julien Lebart et Bernardo Sandoval

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Notre consultant en musique transfrontalières DJ Raph Dumas nous propose ses coups de cœur Sud-Catalan avec de la soul music : Ferran Palau, El petit de Cal Eril, Judit Neddermann, Guillamino et The Gramophone All Stars et nous avons également Némir petit virtuose du Hip-Hop qui a fait ses classes à la Casa Musicale, lieu de création à Perpignan.

Nous écoutons par ailleurs : Davy Kilembe avec une magnifique chanson sur le facteur Cheval. Gérard Jacquet avec Rosine l’un de ses titres les plus émouvants. Meursvult de la chanson fusion vue de Perpignan. Elise & Max tendresse et émotions avec ce couple entre chanson et danse.

Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault nous propose son live de la semaine, la chanteuse Faustine.

Hugues Di Francesco et Julien Lebart

Le chanteur d’Al Chemist groupe phénomène en Pays Catalan revient en solo accompagné par le pianiste de Cali. Ils nous proposent un concert de présentation de leurs reprises intimistes et enjouées de Charles Trenet dimanche 24 février 17h au Palais des fêtes de Rivesaltes, Le Coq Chantant.

Bernardo Sandoval

40 ans de carrière, une vision très intimiste du Flamenco un partage de souffrances mais debout. Ce grand artiste connu au niveau international historiquement basé à Toulouse s’installe à Perpignan. L’occasion de l’inviter. Il y a de l’actualité, un nouvel album avec Serge Lopez : Duo Live Studio, c’est excellent.