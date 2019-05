Ida y Vuelta 2019 dans Visca la Musica

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Michel Vallet et le concept

Ce personnage amoureux de la musique et des cultures multiples est à la tête de ce bel endroit de créativité et d’expression à Perpignan. Chaque année depuis 1997 il y a le festival Ida y Vuelta, gratuit et populaire. Une façon de se retrouver avec les artistes, leur liberté de création et d’expression au cœur d’une ambiance chaleureuse et métissée.

MICHEL VALLET PARTIE 1 - VISCA LA MUSICA Copier

4 jours de fête avec Evènement block party, battle hip-hop international pour commencer, de la danse aussi impressionnante que talentueuse. Ensuite il y a des têtes d’affiche : reggae, rap, rumba Catalane, chanson, rock et guitare fusion.

MICHEL VALLET PARTIE 2 - VISCA LA MUSICA Copier

Mathieu Garrouste et les scènes Made in Casa

La particularité et la force de la Casa Musicale c’est d’accorder une place très importante aux jeunes qui souhaitent notamment pratiquer la musique. Ici on peut apprendre, partager, se perfectionner, se rencontrer et le résultat se matérialise notamment par les Scène Made In Casa du festival Ida y Vuelta. Des artistes prometteurs voir déjà confirmés comme Sébah (chanson reggae) et Nu (rock).

MATHIEU GARROUSTE ET MICHEL VALLET - VISCA LA MUSICA Copier

Némir

Ce rappeur chanteur est clairement un « enfant » de la Casa Musicale et c’est son premier concert à Perpignan en tant qu’artiste reconnu nationalement. Némir a grandi quartier Saint Jacques à Perpignan au milieu de tout un mélange de cultures et d’horizons. Et c’est ce qu’il exprime dans sa nouvelle chanson et avec son nouveau clip, un univers particulier, contrasté et très riche culturellement et artistiquement.

NEMIR / IDA Y VUELTA 2019 - VISCA LA MUSICA Copier

The Limiñanas et l’épée

Lionel et Marie sont de Cabestany, leur groupe est international avec des concerts sur plusieurs continents. Mais, leur point de repère reste le département des Pyrénées-Orientales. Leur rock aux accents garage est aussi créatif que puissant.

Eux aussi ils ont fait leurs classes à la Casa Musicale.

Un nouveau projet pour Lionel et Marie : l’épée avec Anton Newcombe et Emmanuelle Seigner.

THE LIMINANAS / IDA Y VUELTA 2019 - VISCA LA MUSICA Copier

Les Wampas

Un groupe original qui fait du rock depuis les années 80 avec un joli grain de folie. Et il y a un 13ième album en préparation avec l’apport artistique de Lionel Limiñana.

Didier Wampas et ses acolytes nous proposent des textes décalés sur fond de grosses guitares mais avec une remise en question permanente et pour cette occasion en concert gratuit l’opportunité de concerner un public encore plus large.

L’histoire ne dit pas si Didier Wampas viendra en kayak depuis Sète où on le croise souvent, mais Perpignan en tout cas reste une belle destination. Les Wampas.