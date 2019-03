Jazz, chanson, partage et émotions

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections musicales

Ghetto Studio. Une histoire d’amitié et de musique née sur une plage de Banyuls sur Mer, un groupe solide musicalement avec l’expertise du conservatoire, de la créativité et du reggae en français notamment.

Nu c’est Nico Unplugged et c’est du très bon rock du Roussillon. En solo à l’origine Nicolas Petit s’est entouré pour sublimer cette musique devenue très électrique.

Laurent Quintana fait partie de ces musiciens créatifs des P.O qui doivent être très inventifs faute de gros moyens. Et le résultat c’est une ambiance planante, profonde parfois instrumentale mais plus lumineuse accompagnée de voix féminines.

Un mini album pour cet artiste chanson du Roussillon avec uniquement des bijoux en 5 titres « chanson d’amour » on découvre la deuxième plage « timide » aux accents reggae avec Davy Kilembe.

De la musique soul, fusion Sud Catalane avec Ferran Palau une sélection de notre consultant en musique transfrontalière DJ Raph Dumas.

Némir entre rap et chanson, il a « grandi » à la Casa Musicale de Perpignan et il est devenu un artiste national de plus en plus reconnu.

Pascal Comelade est un musicien incontournable des Pyrénées-Orientales connu tellement ailleurs. Il a eu l’occasion d’enregistrer une chanson avec la britannique PJ Harvey, love too soon.

Guillamino est notre chouchou de l’autre côté des Albères, ce chanteur de l’Empordà, vers Rosas, est installé à Barcelone. Sa musique est parfois délicieusement minimaliste, guitare voix avec un peu de synthé. On aime les surprises qu’il sait nous réserver.

Touam

C’est un nouveau duo des Pyrénées-Orientales féminin et masculin qui visite des chansons connues avec un style bien marqué, on sent les influences folk et reggae notamment de Charly Demska. C’est un coup de cœur de Fred Dias d’Open Scène 66.

Touam Copier

Steeve Laffont

Ce guitariste jazz Manouche a une carrière internationale et sur son nouvel album « Night in Corsica » il rend hommage à ses racines en Corse. Mais il a décidé d’enregistrer ce disque au Soler tout près de Perpignan, chez lui quoi.

Steeve Laffont Copier

Music’ Ma Vie

En bonus nous découvrons le conte musical d’Aliénor et Fabien Forlen « Music Ma Vie » des voisins de Provence qui ont vraiment envie de venir s’exprimer aussi en Pays Catalan. Il est question de la vie d’artiste avec ses embûches et ses bonheurs sur des musiques variés avec un côté « chansons de toujours ».