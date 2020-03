Just Delayed c’est le nom d’un groupe dont l’origine se trouve au cœur du parcours riche et varié de Thierry Leduc, notre invité.

Il a quasiment eu plusieurs vies en une, dans le monde de la nuit, au cœur d’un club sportif en banlieue parisienne, dans le business et comme musicien et chanteur, amateur à l’origine et plus que jamais aujourd’hui dans la cour de celles et ceux qui ont un talent reconnu. Il y a eu un petit « délais » aussi pour lui entre le début de sa passion musicale et cette concrétisation entre 2015 et 2020.

Just Delayed, c’est un nom également inspiré du « delay », effet sonore qui est une forme de réverbe et qui est au cœur des arrangements de ce groupe qui cultive une forme certaine d’émotion. Les arrangements étant ces petites « péptites » qui font souvent toute la différence sur une chanson.

Chant et guitare Thierry Leduc, claviers Julien Lebart et Mathilde Gourdon, Julien ' Cholo' Denmanivong guitariste, Jean-Paul Daydé à la basse, Robinson Rouquet, batteur.

Le single « locked up » a été inspiré d’un documentaire télé sur la maladie d’Alzheimer et le rôle de la musique.

DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière nous emmène en voyage musical entre la Catalogne du Sud et les Pyrénées-Orientales.