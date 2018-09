Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Kiko et Lisa Jazz Trio

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Le dimanche c’est la musique d’ici qui s’exprime sur France Bleu Roussillon. Un fil musical avec nos artistes locaux et de belles rencontres autour de la musique.

Visca la Musica c’est votre rendez-vous de divertissement à base de bonnes notes depuis le Pays Catalan.

Deux styles très différents pour ce nouveau numéro. D’un côté un chanteur qui fort de 10 ans d’expérience, au moins, revient avec un nouvel album en préparation. Et un trio jazz qui va nous transporter.

Kiko © Radio France - Sébastien Giraud

Kiko, c’est un garçon que nous avons connu à l’époque quand il vivait à Ille-sur-Têt, désormais il est à Narbonne chez nos voisins et amis de l’Aude. Kiko c’est chanson, pop et un peu folk parfois. Kiko c’est surtout un homme d’une grande sensibilité, très vif, qui sait capter l’instant mais qui a surtout beaucoup de vécu. Un Kiko plus apaisé au cœur de ce nouvel opus qui va sortir chez une grosse maison de disque. Alors justement quel place pour la liberté, comme faire pour garder son authenticité quand on doit travailler avec un peu plus de pression ? On en parle avec lui.

Kiko Copier

Lisa Jazz Trio c’est Lisa chanteuse qui vient de la soul, Francis excellent contrebassiste et Julien connu pour être le pianiste de Cali. Lisa Jazz Trio c’est un concert mémorable au festival Live au Campo à Perpignan cet été en première partie de Norah Jones. Alors c’est du jazz oui, mais c’est à écouter surtout si vous pensez ne pas aimer le jazz. Une histoire d’amitié, de recherche, de spontanéité aussi. Bref un beau parcours musical avec des compositions et quelques reprises sur un album qui s’écoute avec une facilité étonnante tellement la fluidité est assurée. On vous conseille vraiment, c’est un délice qui sait transporter et faire énormément rêver. Un accord, une harmonie !