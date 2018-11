Maxime Raynal, Remy Farré et sélection musicale

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dans Visca la Musica notre sélection musicale.

Ezra Hesper artiste pop et folk né aux Pays Bas et dont le point d’ancrage dans les Pyrénées-Orientales est Jujols.

Supamoon un trio fusion du Pays Catalan avec un titre mystérieux et assez électronique : after the rain.

Xarim Areste musicien et chanteur Sud-Catalan avec une chanson folk aiguisée.

The Liminanas un groupe de rock et de pop aux accents garage, un duo de Cabestany connu aux Etats Unis.

Une belle voix, tout un parcours dans l’univers des polyphonies et de la comédie musicale. Chris Martin nous propose une chanson pop affirmée.

Bassmati alias Rodolphe Vassails pour une musique qui fait rêver et une chanson qui transporte : Dolores.

Gabriel M. a été connu sous le nom de Kanélé et de Gipsy Dandy. Là c’est son projet chanson française et c’est très convaincant.

Sebah artiste reggae, soul, chanson avec un immense talent. On l’écoute avec « liés par le sang ».

De la tradition Catalane, de la Sardane avec la Cobla Principal del Llobregat grand ensemble Sud-Catalan.

Le coup de cœur de Manu (Emmanuel de Roquetaillade) : le duo Philippe Lafon / Rosivaldo Cordeiro entre le Brésil et Montpellier. On écoute en version live de France Bleu Hérault.

Maxime Raynal

Un pianiste au grand talent inspiré par la mer et par le temps qui passe notamment. Cet album « Le Portail des Rêves » est une réussite absolue, une bouffée d’oxygène, une respiration utile et féerique.

Maxime Raynal Copier

Remy Farré

Vous connaissez ce jeune homme, il nous présente le journal des sorties bilingue en Français et en Catalan sur France Bleu Roussillon. Remy est aussi chanteur et musicien depuis déjà longtemps, malgré son jeune âge. Ce passionné par l’œuvre du grand Jordi Barre l’interprète avec conviction et talent.

Rémy Farré Copier