Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Raph Dumas, notre DJ résident joue la carte du lounge et de la piste à danser avec un rythme qui augmente au fil de ses coups de cœur. Au programme Brice Bertan et Valérie Brochard, Gérard Jacquet remixé, Cheezwiz, Baby Doll.

On redécouvre ensemble la compilation « From Lounge to Club » par Le Bizz, petit fanzine qui était consacré aux sorties nocturnes Perpignanaises.

Et puis Raph nous propose une sardane, comme chaque samedi musique traditionnelle Catalane, avec à l’honneur Pascal Comelade et la Cobla Sant Jordi. A propos il y a carte blanche à Pascal Comelade au Grenat du Théâtre de l’Archipel à Perpignan samedi 19 mai 20h30.

Raph Dumas - Sébastien Giraud

Nos invités :

Ublot. Un groupe assez incroyable qui mélange instruments acoustiques et ambiance électronique. Un projet né dans une chambre d’hôpital avec l’évasion, le voyage comme objectif. C’est une musique hybride en forme de fenêtre sur le monde. La clarinette se mélange habillement aux machines, le tout accompagné de violoncelle, basse, guitare, accordéon, flûte traversière et chant.

Ublot avec Stéphanie et Daniel - Sébastien Giraud

Supamoon. Trois générations pour une musique fusion entre la pop, le trip-hop, le hip-hop avec des influences rock et même classique. C’est une musique métissée entre magnifiques nappes de synthé et voix envoutante. Nouveau clip pour Supamoon avec un transfert dimensionnel entre deux états, deux univers, le tout enveloppé de douceur et de mystère.

Remy Farré. Ce jeune passionné de radio Catalanophone chante. C’est déjà une surprise et il chante bien. Surtout avec ce véritable pari : s’approprier des chansons de l’inoubliable Jordi Barre. On découvre une version guitare – voix dans laquelle il ne force jamais le trait, il interprète ce classique de la chanson Catalane avec humilité et pureté. Un régal.

Et puis nous zoomons sur un événement du Col.lectiu Angelets de la Terra (concert dimanche 1er avril 20h salle Oms Alenya et samedi 19 mai). Ce projet est né sous l’impulsion de Ramon Faura, c’est un collectif d’artistes chantant en Catalan, certains depuis longtemps, d’autres spécialement pour l’occasion.

Nos sélections :

Padya : un petit gars adorable qui a grandi musicalement au cœur de concours de chants en Pays Catalan. On aime sa sensibilité, ces textes profonds et l’émotion qu’il sait mettre dans ses interprétations.

Al Chemist : le groupe phénomène en Pays Catalan est de retour avec une nouvelle équipe et un nouvel album. Nous avons sélectionné « la belle Catalane » chanson hommage à notre département. Parce que chez Al Chemist il y a cet esprit festif qui permet de décompresser, mais aussi des chansons plus intimistes, des textes qui évoquent notre Pays Catalan avec beaucoup de fierté et de cœur.