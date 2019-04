Musique fusion, univers théâtral et sélections musicales

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Jordi Barre est né à Argelès sur Mer au Racou le 7 avril 1920. Il nous a quitté en 2011. Cet inoubliable artiste généreux des Pyrénées-Orientales nous laisse des souvenirs remplis de mélodies et d’humain. Nous l’écoutons avec respect, direction Collioure en chanson.

Davy Kilembé chanson inspirée du Roussillon aux accents parfois reggae. On écoute un extrait de son nouvel EP, mini album, « chansons d’amour », timide.

Monsieur Jacques des textes rêveurs et positifs, un rythme parfois un peu exotique, une belle formule pour fredonner, nous écoutons « le fruit de mes songes ».

C’est un groupe complètement phénomène dans les Pyrénées-Orientales, Al Chemist, des chansons populaires, festives, une ambiance rock et ce titre hommage au Pays Catalan au féminin, « la belle Catalane ».

DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière nous a sélectionné Jack Jack un producteur de Barcelone connu dans le domaine de la Rumba Catalane mais pas uniquement. On l’écoute avec une ambiance bossa nova.

Une voix féminine douce et captivante, des musiciens de grands talents pour l’accompagner, un jazz vocal profond et léger à la fois, cette musique a quasiment le pouvoir de nous transporter avec le Lisa Jazz Trio.

Rencontre entre deux générations, chansons sur le temps qui passe, sur une relation familiale, sur la vie qui laisse parfois décidément très pensif. Aujourd’hui, par Norha et Gérard Jacquet dans la version en Français et en Catalan.

Sensibilité, émotions et sincérité avec Valérie Martinez et l’Ange. Histoire de vie, d’espoir et de pureté.

Coup de cœur immense pour cet artiste de Barcelone aux univers variés, à la capacité de création énorme, à l’originalité évidente, Guillamino, on écoute « un tros de pa ».

Du reggae avec ce groupe phare des Pyrénées-Orientales largement connu ailleurs « 100 grammes de tête » une ambiance très festive pour une musique ensoleillée.

Ublot

Une musique hybride entre instruments traditionnels, influences électroniques et slam. Ublot c’est un voyage musical surprenant et talentueux. De la poésie empruntée à Jacques Prevel. Un groupe très inspiré des Pyrénées-Orientales avec un album « Etranges Rumeurs » et un mini concert de présentation jeudi 11 avril 19h à la Casa Musicale de Perpignan.

Ublot Copier

Jump the Fence

Morgan c’est le prénom de cet artiste qui nous vient du théâtre d’improvisation et ça se ressent. C’est un « saltimbanque » ultra créatif, un chanteur, slameur un peu rappeur qui vibre entre folk, hip-hop et synthétiseurs et qui propose des performances assez incroyables en concerts. D’ailleurs il est à Elmediator à Perpignan samedi 25 Mai, la soirée commence à 21h. Jump the Fence.