Musique vue du Pays Catalan

Le tout en musique de Visca la Musica

Un tout en musique de Visca la Musica avec la magie de Noël, de la réflexion en chanson et une petite introspection.

Dans la programmation : chanson avec Guendil Son, émotions entre pop et univers électronique par Mademoiselle Caro & Franck Garcia, évasion musicale avec Max Pen, rêve en compagnie du pianiste Maxime Raynal, magie avec Guillamino, introspection avec Norha et Gérard Jacquet, rock et succès par The Liminanas, sensibilité avec Stéphanie Lignon, perceptives en compagnie de Lili Charles, ambiance avec Michel Prezman, regards par Nilco et Raph Dumas et air du temps avec Le Noël de Tous les Temps.