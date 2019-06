Musique vue du Pays Catalan : concerts, 20/20 et Al Chemist

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dernier numéro de Visca la Musica, notre magazine musical, pour cette saison radio.

On écoute des artistes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne du Sud avec les choix de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière et notamment l’artiste de Barcelone Guillamino à l’honneur, un immense coup de cœur qui entre cet été dans la programmation Catalane de France Bleu Roussillon.

Le 20/20 à Torreilles

C’est l’événement culturel estival orchestré par DJ Raph Dumas. Des artistes avec des cartes blanches et à l’honneur notamment le groupe mondial de Cabestany : The Limiñanas. Mais le 20/20 c’est aussi des produits du terroir, des arts visuels, des talents multiples et complémentaires. C’est du 20 Juillet au 20 Août à l’ancienne cave coopérative de Torreilles.

Le 20/20 2019 dans Visca la Musica Copier

Live au Campo

C’est LE festival incontournable de votre été à Perpignan dans le cadre si particulier du Campo Santo en pleine ville. Et nous zoomons ensemble sur les talents des Pyrénées-Orientales en premières parties. Live au Campo.

"Live au Campo", les artistes du Pays Catalan dans Visca la Musica avec Mylène Reboul Copier

Le 19 Juillet Dhamma, de la musique fusion en première partie de UB40.

Le 20 Juillet Los Graciosos, de la Rumba Catalane avant Ibrahim Maalouf.

Le 22 Juillet Balbino Medellin chanson festive d’inspiration Catalane en première partie de Joan Baez.

Le 23 Juillet Nu du rock avant Melody Gardot.

Le 24 Juillet Maxxximus chanson funky en première partie de Pascal Obispo.

A Chemist

C’est le groupe phénomène en Pays Catalan depuis une dizaine d’année, de la chanson rock festive, des textes populaires qui parlent du Pays Catalans. Il y a d’ailleurs un nouveau hit : Made In Perpignan avec une version en Catalan. Et il y a une tournée d’été avec une escale vendredi 5 Juillet à Saint-Nazaire, mercredi 10 Juillet à Saint-Génis-des-Fontaines, vendredi 12 Juillet à Latour-de-France, samedi 13 Juillet à Vinça et dimanche 14 Juillet au lac du Soler. Al Chemist.