Evènement Pascal Comelade est en Carte Blanche ce samedi 19 mai au Grenat du Théâtre de l’Archipel à Perpignan. Cet artiste minimaliste nous propose un concert exceptionnel avec des invités, la Cobla Sant Jordi ensemble musical traditionnel Catalan et très innovant, de Barcelone et un peintre qui va accompagner la prestation.

Notre DJ résident Raph Dumas consacre ses sélections à Pascal Comelade dans Perpinya Sound avec Patrick Mas.

Et nous invitons Pascal Comelade. On zoom sur cet évènement très important pour lui et sur ce qui l’entoure. Pascal est connu pour la musique instrumentale populaire inspirée par le rock, pour la musique électronique aussi. Un personnage mystérieux et attachant.

Balbino Medellin est un artiste très clairement Catalan. Il est célèbre pour son tube « Perpignan » et désormais Balbino chante aussi en Catalan. C’est le cas avec son nouveau tube « Sang et Or ». Balbino Medellin participe au « concert per la llibertat » du col.lectiu Angelets de la Tera, ce samedi 19 mai 20h salle des fêtes de Villefranche de Conflent.

La salle de musiques actuelles de Perpignan, Elmediator fête ses 20 ans. Deux soirées sont organisées. Jeudi 24 mai avec des groupes qui se reforment et des groupes toujours d’actualité. Los Raskaï (musique latino) et Les 100 Grammes de Têtes (reggae) au programme. On en parle avec Julien Bieules le programmateur.

Et vendredi 25 mai pour la seconde soirée anniversaire un DJ, de la musique funky et les Negresses Vertes, groupe incontournable de la fin des années 80 et du début de années 90 entre rock, musette, Rumba Catalane, de la chanson à texte. Nous invitons le chanteur des Negresses Vertes.

Patricia Di Fraja est une artiste qui a un nom sur les scènes du Pays Catalan. Pour son nouveau spectacle elle mélange sketches et musiques en compagnie de Yolande Hernandiz et de Benjamin Borne. Un zoom arrière sur sa vie, des humeurs et beaucoup de sourire. Une écriture avec la complicité d'Olivier Payré. Deux dates : vendredi 25 et samedi 26 mai 21h au Théâtre Lavigne de Peyrestortes.

En bonus nous sommes avec Davy Kilembe. Il fait la première partie de Julien Doré le 25 Juillet au Campo Santo de Perpignan (Live au Campo) mais cet artiste de chez nous qui connait beaucoup de monde propose une série d'événements près des vignes (le vin avec modération) à la croisée des arts et avec une sélection musicale composée d’artistes de qualités. « Chansons Natures & Vins d’Aqui » le 25 mai à Calce, le 26 à Maury, le 1er Juin à Saint André et le 2 Juin à Montner, pour participer il faut réserver.