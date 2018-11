Pedro Soler, le duo Buddy et la musique

Dans ce numéro de Visca la Musica nous écoutons des artistes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne du Sud.

De la sardane avec la Cobla Mil.lenaria, un nouvel album et un nouveau directeur artistique Sud Catalan.

Emotion et douceur avec ce duo familial entre Aurélie et Charles : Lili Charles.

Un artiste audacieux de Catalogne du Sud Guillamino avec un son entre folk et pop, c’est très bon.

Llamp Te Frigui un groupe inclassable qui chante en Catalan sur une ambiance fusion.

L’émotion de l’artiste Padya tout en sensibilité avec une chanson qui évoque le temps qui passe et la difficulté à accepter de grandir (Arthur).

On écoute l’une des nouvelles chansons de Davy Kilembe sur les difficultés pour s’en sortir quand on vient des quartiers populaire : pagayer.

Nous savourons ce gros coup de cœur musical Elise & Max entre amour et osmose musicale, entre chant et danse.

On écoute la fougue et la soul music de ce groupe féminin de Catalogne du Sud : The Sey Sisters.

Nous avons du piano pour rêver avec l’artiste Maxime Raynal, il est de Port la Nouvelle.

Le coup de coeur de Manu de France Bleu Hérault : Marina Oboussier un grand talent entouré de musiciens extraordinaires.

Le duo Buddy

C’est un duo né d’une scène ouverte et c’est le coup de cœur de Fred Dias d’Open Scène 66 une ambiance folk et des reprises parfois très étonnantes de succès de la variété.

Fred Dias et le duo Buddy © Radio France - Sébastien Giraud

Pedro Soler

Ce guitariste virtuose célèbre ses 80 ans sur scène samedi 17 novembre 20h29 et dimanche 18 novembre 15h29 dans le cadre exceptionnel du Belvédère de Cerbère. Alors Pedro Soler est un guitariste s’exception qui a rodé son art sur scène et que l’on associe de très près à l’art du Flamenco.