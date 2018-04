Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dans ce numéro de Visca La Musica deux tremplins musicaux avec des jeunes talents pour samedi 5 mai à Rivesaltes et Llupia. Un rappeur en acoustique (R.can), un poète en musique (Laurent Cassagne), une soirée solidaire (Yes Futur à la Casa Musical avec Raoul Petite) et Stéphanie Lignon pour une souscription.

DJ Raph Dumas est là avec Perpinya Sound ses sélections musicales en toute liberté entre les Pyrénées-Orientales et le sud des Albères. Au programme Pilooski (rhythm and blues), The Liminanas (rock), Nilco (chanson), The Hushpuppies (pop-rock) et Guillamino (mélange entre sardane traditionnelle et univers électro).

Raph Dumas - Sébastien Giraud

Stéphanie Lignon est une artiste talentueuse et discrète. Après avoir interprété Barbara avec succès, elle prépare avec des musiciens confirmés, un tout nouvel album. Mais comme on l’imagine, ça coûte des sous et notre jeune artiste lance donc une souscription.

La musique est multiple en Pays Catalan, il y a énormément de talents et des tremplins sont donc organisés. Il y en a deux pour samedi 5 mai, un à Rivesaltes (avec le CAPS) et l’autre à Llupia (Festival en kit).

R.Can est un rappeur doté d’un sens de l’observation aiguisé. Un moyen de transport : le solex. Des textes pensés, travaillés, affinés. Et pour la musique un son totalement acoustique avec notamment de l’accordéon. Avec sa nouvelle chanson il nous propose un autre chemin : laisser d’avantage de côté le stress du quotidien pour retrouver un peu de liberté de mouvement.

Laurent Cassagne une poésie entre Pays Catalan et spiritualité. Des textes en musique, un voyage avec des mots puissants en forme d’introspection et un amour évident pour les Pyrénées-Orientales.

Yes Futur une soirée samedi 5 mai à la Casa Musicale à Perpignan pour évoquer la cause des migrants. Soirée musicale avec des artistes des Pyrénées-Orientales : Les Madeleines (chanson), Jump the Fence (électro), les Pneumatic Serenaders (blues).

Un événement parrainé par le groupe Raoul Petite, des voisins du Vaucluse qui adorent Perpignan et qui savent construire une chanson à texte sur fond de rock efficace.