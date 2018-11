Pop, chanson et sélection musicale

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

On sillonne l’univers musical entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne du Sud.

Stéphanie Lignon nous présente son nouvel album Quimper Collioure avec beaucoup de tendresse et de sensibilité. On écoute Quimper, petit détour par la Bretagne.

Le choix de DJ Raph Dumas notre consultant en musique : une compilation du début des années 2000, Stockholm Barcelone. En extrait Brice Bertrand DJ Producteur et José Barrachina guitariste de jazz. Le morceau s’intitule : Waiting Lounge.

Pilule & André de Vera sont les amis des grands et des enfants en Pays Catalan. On les écoute avec tous pareil, un hymne fraternel.

C’est un groupe reggae de Banyuls sur Mer qui chante en Catalan et en Français : Ghetto Studio. On écoute en Catalan : No Ho Sé.

Guillamino est un grand artiste coup de cœur Sud Catalan, il a créé son nouvel album dans un monastère. On l’écoute avec une chanson remplie d’émotions avec des voix d’enfants : Perdura eternament el teu amor.

Le groupe Prinkeps mêle pop et chanson avec beaucoup de talent et de subtilité. Clément et Emma à l’origine et tellement d’avantage aujourd’hui.

Berkeley Wright d’origine Britannique est tombé amoureux des Pyrénées-Orientales. Sa pop nous transport avec notamment cette sélection : ride away, voyage musical affirmé.

Chanson avec Norha, création et accents électroniques on écoute Aux Revoir avec des influences qui nous viennent d’une escale en Angleterre.

Eduard Gener, artiste Sud Catalan qui chante le Dimanche enfin Diumenge c’est jazzy et un peu groovy, l’âme d’un crooner est ici.

Le choix de Manu, Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault : Doc Valdum 7 musiciens pour des notes entre jazz et fusion aux accents pop et disco. Un mélange captivant.

Lakolyn

L’un des artistes les plus prometteurs de notre secteur, Vivien alias Lakolyn a une carrière nationale lui qui est basé chez les voisins de Port-la-Nouvelle et qui connait si bien Perpignan. Une pop légère, colorée, sucrée et délicieuse ! Lakolyn participe au concert « un max de bruit contre le SIDA » vendredi 30 novembre à la Casa Musicale à Perpignan.

Lakolyn

Stéphanie Lignon

En voilà une artiste accomplie et de plus en plus épanouie. Un nouvel album en forme de cartes postales musicales de Collioure à Quimper, entre deux mers, deux horizons et tout autant d’inspiration. Une équipe expérimentée pour entourer cette jeune femme à la créativité émouvante. Concert de présentation vendredi 30 novembre 19h30 au Casal à Perpignan.

Stéphanie Lignon