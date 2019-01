Pop et métissage musical

Nos sélections

SEvLSon pop, chanson aux accents électroniques, un groupe familial avec l’immense créativité de Sandrine Guendil.

100 Grammes de Têtes la référence reggae en Pays Catalan.

Guillamino, un artiste de Barcelone au talent immense et qui a créé son nouvel album dans un monastère.

Violeta Duarte, une créativité partagée entre ses racines en Argentine et son amour des Pyrénées-Orientales.

Une escale dans le lot avec la musique de notre grande région et le duo Joce / Daguerre.

Lili Charles avec Aurélie et Charles Jésus-Prêt pour une musique douce et remplie de réflexions, d’émotions.

The Art Eixample of Canigó du jazz transfrontalier.

Monsieur Jacques. Tout un univers chanson avec tendresse sur des rythmes parfois exotiques.

Meursvult entre folk rock pop et ambiance électronique. Un artiste aussi mystérieux que performant.

bESS

bESS

Ce groupe pop des P.O. a décidé de chanter en Français. Un nouvel album, des concerts et des textes remplis de sensibilités. On rajoute de la générosité et beaucoup de partage pour une musique aérienne et profonde.

Sipo Matador

Sipo Matador

Un drôle de nom pour un subtil mélange entre rock, pop, reggae et électro. Un piano qui transporte et une voix féminine ample entre repères et avenir qui se dessine. Un voyage musical aussi troublant qu’envoutant !