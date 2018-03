Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Dj Raph Dumas partage ses coups de cœur, c’est votre rendez-vous Perpinya Sound. Dans ce numéro de Visca la Musica notre passionné de musique s’intéresse à une compilation sortie au début des années 2000, l’initiative d’un restaurant de Leucate La Franqui avec un style : le lounge. De la musique cool, qui fait rêver et qui détend.

DJ Raph Dumas - Sébastien Giraud

En sélection musicale locale : Norha. Un artiste qui a décidé de nous faire voyager à travers son projet trip. L’objectif est d’aller dans une capitale mondiale et de créer en quelques jours une chanson avec des artistes rencontrés sur place. Première escale : Londres. Et la chanson est en Français.

Nos invités :

Une soirée avec à l’honneur le Reggae à ElMediator à Perpignan samedi 24 mars 21h avec Pablo Moses, Salvatge Sound, 100 Grammes de Têtes et Ghetto Studio.

Ghetto Studio, un groupe de jeunes très talentueux. En Français et en Catalan. Un mini album qui sort. L’idée c’est de faire du reggae avec quelques influences rock et pop, sans oublier les racines et en mettant en avant une forme certaine de métissage. Un groupe à encourager !

Les 100 Grammes de Têtes : la référence reggae en Pays Catalan. Des concerts des Pyrénées-Orientales en passant par la Belgique, en Suisse, au Maroc, en Slovénie, à Barcelone et sur l’Ile de la Réunion. Du reggae mais aussi du ska et du rocksteady.

ITEM, « time » à l’envers. 4 musiciens pour un rock progressif en Français. Des textes qui évoquent l’espoir et la force de la vie face à un quotidien pas toujours épanouissant. C’est intéressant et très créatif.

R.can. Notre rappeur de Perpignan est de retour avec un nouveau mini album, un EP « l’erreur est urbaine ». Ce garçon à la sensibilité immense nous raconte ses ressentis de la nourriture à l’univers de l’entreprise.

Lili Baba. Cette jeune artiste du Capcir est désormais en Conflent. Elle est bien connue en Plaine Du Roussillon. Lili nous présente son nouveau clip, une chanson qui parle de la nourriture.