Rock, musique traditionnelle Catalane et sélection musicale

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections

On pense au Téléthon dans ce numéro de Visca la Musica avec celui de Peyrestortes qui se déroule samedi 8 décembre avec Open Scène 66, on écoute la pop folk de Jutine T!me, la chanson de Prinkeps et la chanson rock de Marc Quès.

Autre Téléthon à Perpignan au Palais des congrès vendredi 7 décembre avec notamment Al Chemist, on écoute la Belle Catalane.

De quoi redécouvrir aussi la musique instrumentale avec la flûte rock par Claude Civelli, le piano avec Maxime Raynal.

On écoute également Davy Kilembe excellent artiste chanson du Roussillon et Guillem Roma pour une ambiance métissée Sud Catalane mais aux accents du Pacifique.

Sans oublier ce groupe d’ici connu aux Etats-Unis : The Liminanas et la house de Lionel Bertrand.

Nos invités

Le groupe de rock progressif et alternatif Entre Chien et Loup.

La Cobla Mil.lenaria représentée par Galdric l’un des musiciens. Nouvel album et nouveau directeur artistique.