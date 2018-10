Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Le dimanche France Bleu Roussillon zoom sur nos artistes des Pyrénées-Orientales dans Visca la Musica, 15h-17h, votre magazine musical.

On diffuse nos coups de coeur

Nous avons toute une sélection de chansons différentes et complémentaires à vous proposer pour ce sixième numéro de la deuxième saison de Visca la Musica.

On commence avec le coup de cœur de DJ Raph Dumas, notre consultant en musique transfrontalière. Guillamino un artiste Sud-Catalan entre chanson et univers électronique. Il a créé son nouvel album dans un monastère.

Jean-My chante Johnny et interprète l’envie. Il est en concert pour la bonne cause samedi 13 octobre 21h aux Dômes de Rivesaltes.

Berkeley Wright artiste Anglo-Catalan a été guitariste de Johnny. On l’écoute avec une magnifique ballade.

Monsieur Jacques prépare un album, il va prochainement nous le présenter dans Visca la Musica, il nous propose de la chanson à texte très intéressante.

R.can est notre gros coup de cœur. Il passe progressivement du rap à la chanson avec des musiciens en acoustique et notamment une belle présence de l’accordéon. « Pas dispo » parle du temps si précieux.

Stéphanie Lignon est remplie de sensibilité communicative. Une chanson française douce et parfois assez engagée.

Xavier Mateu a gagné l’émission Nouvelle Star à la télévision. Il est des Pyrénées-Orientales. On écoute sa nouvelle chanson, son premier single.

Créativité avec Moya B. artiste qui transmet l’image en chanson en évoquant l’humain.

Et on termine avec le coup de cœur de Manu, Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault : Carlos Correia artiste au cœur d’un métissage admirable ! On l’écoute en live.

Nous invitons des artistes

Du rock et de la musique folk, rock et pop pour ce dimanche.

Electric Octopus Orchestra

Un duo qui s’est bien trouvé, une très bonne complémentarité entre la guitare et la batterie, une histoire d’amitié et à l’origine du nom une véritable histoire de pieuvre, à Perpignan. Un concert vendredi 12 octobre 20h30 à la Casa Musicale de Perpignan dans le cadre d’Emergencia. Entrée libre.

Justine T!me

Une jeune artiste de 15 ans élevée au son folk, rock et pop de la musique Anglo-Saxonne entre l’Amérique et le Royaume-Uni. Le conservatoire pour cultiver des bases musicales solides, des compositions, un public et un avenir qui se construit.

Cette artiste est un coup de cœur d’Open Scène 66 qui organise des scènes ouvertes dans les Pyrénées-Orientales.