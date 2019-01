Rock, reggae, soul et métissage

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections

Antoine Tato Garcia prodige de la Rumba Catalane, un artiste de Perpignan et un extrait de son nouvel album en avant-première grâce à notre consultant en musique transfrontalière, DJ Raph Dumas.

Ezra Hesper, excellent artiste d’origine Hollandaise et qui a grandi à Jujols en Conflent sur la route des stations des Neiges Catalanes. On écoute Hidden Places son premier single.

Stéphanie Lignon est de retour avec un nouvel album rempli de sensibilité Collioure – Quimper. On savoure l’escale Bretonne de cette Catalane.

Il est d’ici, il a tenté sa chance à Paris et il a rencontré l’amour. Max Pen et ce duo Elise & Max avec douceur et tendresse.

Le coup de cœur régional Occitan avec Ividub entre chanson Française et Reggae, un groupe du sud de Toulouse.

Studio des Dames entre poésie et univers électronique. Simon de Céret et Max Cherry.

Escale Sud Catalane avec Paula Valls entre R&B et soul à découvrir absolument.

Némir artiste de la Casa Musicale, lieu de création à Perpignan qui est passé progressivement du rap à la chanson.

Xavier Mateù qui a gagné Nouvelle Star. Cet artiste de Saint Jean Pla de Corts est plein d’avenir.

Le coup de coeur de Manu (Emmanuel De Roquetaillade) de France Bleu Hérault. Du blues avec The Legendary Mangatas , Rock’n’ roll Band, enregistré au Jam à Montpellier.

Serum

Un rock Français costaud avec des textes travaillés, parfois engagés mais pas politiquement et sans désir de faire dans la polémique. Un tableau de notre société en souffrance et en mutation.

Serum Copier

Sebah

Un artiste de grande qualité connu aussi pour le groupe 100 Grammes de Têtes. Il chante en Français, en Anglais et en Créole Antillais. Un univers musical entre le reggae et la soul music. Il est à la recherche de concerts dans les Pyrénées-Orientales ou ailleurs.