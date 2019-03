Rock, Rumba Catalane et coup de cœur en Catalogne du Sud

Le magazine musical de France Bleu Roussillon

Nos sélections musicales

De la chanson en Catalan avec Gérard Jacquet célèbre artiste Roussillonnais qui a été durant des années animateur à France Bleu Roussillon. Il nous revient avec des chansons rock en Catalan dont « Vallespir » hommage à la vallée du Tech.

Padya une chanson minimaliste guitare voix et ce film d’une vie, celle d’Arthur, un enfant qui ne veut pas grandir, le temps passe et il veut garder son regard neuf sur son univers.

Guillamino, révélation Sud Catalane qui fait partie des fondamentaux de « Visca La Musica » surtout avec cette chanson magnifique et pleine d’émotions « Perdura eternament el teu amor ».

Davy Kilembe, de la chanson Française de grande qualité vue du Roussillon. On pourrait le définir ainsi mais c’est surtout un artiste qui sait se renouveler et qui nous propose avec « unique dans l’univers » un magnifique hommage à l’œuvre monumentale du Facteur Cheval.

La vie est parfois faite de rencontres originales, éphémères mais sincères. « Studio des Dames » c’est Max Cherry DJ et Simon de Céret chanteur et poète. Dans les « écorchés amants » il est question de cet amour difficile à trouver, de cet équilibre dans le couple qui est souvent une quête compliquée.

Stéphanie Lignon est une artiste des Pyrénées-Orientales mais dans son nouvel album « Collioure – Quimper » elle nous emmène en voyage, c’est une histoire de vie avec des sensations et des sentiments souvent profonds. Nous savourons en musique l’escale Bretonne.

Lili Charles c’est deux artistes qui ont grandi dans l’univers de la musique, en famille. Aurélie et son frère Charles ont finalement décidé de créer leur groupe commun. Le résultat est plein de tendresse, de douceur et s’en va à la quête de la vie.

Supamoon c’est la rencontre entre trois générations, trois influences et le style est forcément aussi métissé qu’indéfinissable. Disons que c’est pop avec de l’univers électronique et de la chanson. On est dans de la fusion, clairement.

Avec Emmanuel de Roquetaillade de France Bleu Hérault on échange nos coups de cœur. Pour ce numéro Manu nous propose un « live » capté à la Salle Victoire 2 de Montpellier avec Marianne Aya Omac là aussi c’est du métissage.

Les Klosques

C’est un coup de cœur de Fred Dias d’Open Scène 66 qui organise des scènes ouvertes dans des bars musicaux des Pyrénées-Orientales. Là il est question d’un groupe de rock qui propose des reprises très énergiques y compris en Français, exemple, du Téléphone.

Les Klosques Copier

Antoine Tato Garcia

Gros coup de cœur d’Hervé Parent de Karu Production, une association qui souhaite faire reconnaître au patrimoine immatériel de l’humanité la Rumba Catalane, ce style métissé né à Barcelone dans les années 60, dans les quartiers Gitans. Antoine Tato Garcia lui a vu le jour à Perpignan, il a appris à l’page de 7 ans. Son nouvel album « El Mundo » sort le 18 avril avec un concert de présentation à Elmediator de Perpignan le jour J.

Antoine Tato Garcia Copier

Eduard Gener

par DJ Raph Dumas C’est un artiste qui mélange de façon subtile et efficace une chanson assez traditionnelle au hip-hop en passant par la pop, Ce Sud-Catalan est une sélection de DJ Raph Dumas notre consultant en musique transfrontalière.